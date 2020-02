Pete Davidson entendió a Ariana Grande cuando decidió terminar su compromiso tras enterarse de la muerte de Mac Miller. | Fuente: Instagram

El comediante Pete Davidson tuvo una entrevista con el programa “Charlamagne Tha God” donde contó detalles sobre lo que pasó en su relación con Ariana Grande con quien se comprometió a los pocos meses de ser enamorados.

El romance que había entre el integrante de “Saturday Night Live” y la intérprete de “Thank u, next”, fue muy comentada por todos los medios luego de que después de terminar su romance con Mac Miller, la cantante comenzó a salir con Davidson.

La razón por la que terminaron fue que Ariana Grande se enteró de la muerte de Mac Miller, su expareja, tras sufrir una sobredosis accidental de fentanilo, cocaína y alcohol.

Al no poder lidiar con la situación, la actriz le devolvió el anillo. Pete Davidson confesó que entendió la situación y la apoyó hasta el día que ella lo necesitaba: "Lo entendí totalmente. Incluso pensé, 'lo entiendo, haz lo que tengas que hacer, aquí estaré'. Creo que dije, 'Estaré aquí hasta que no quieras que esté aquí'".

Además, comentó sobre Mac Miller quien, a pesar de no ser amigos, sintió su sensible fallecimiento y envió el pésame a su familia: "Eso fue realmente horrible, y no puedo imaginar cómo es eso. Todo lo que sé, es que a ella realmente le encantaban las cosas de él [Mac Miller], y que no se trataba de un espectáculo ni nada de eso. Eso fue jodido. Oraciones a su familia y a todos sus amigos".

Es la primera vez que Pete Davidson habla abiertamente sobre su corta relación con Ariana Grande y cómo terminó luego de que el rapero de 26 años falleciera en el 2018.

EL EFECTO MAC MILLER

Ariana Grande sufrió de cansancio emocional después de la muerte de su expareja, Mac Miller, por una aparente sobredosis en setiembre.

En su cuenta de Instagram, ella se despidió del rapero con un sentido mensaje. "Te adoré desde el día que te conocí, tenía 19, y siempre lo haré. No puedo creer que ya no estés aquí más. Realmente no entra en mi cabeza. Hablamos acerca de esto. Tantas veces. Estoy tan molesta. Estoy tan triste. No sé qué hacer", escribió.

La cantante pop también tuvo que aguantar insultos y acusaciones que la señalan como la culpable de la muerte del músico. Ellos fueron pareja entre el 2016 y el 2018, una relación que ella calificó de "tóxica".