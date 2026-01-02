Will Smith enfrenta demanda de acoso sexual y despido injustificado por músico de su gira

El actor y cantante estadounidense Will Smith fue demandado por el violinista Brian King Joseph, quien formó parte de su gira reciente, bajo acusaciones de acoso sexual, despido injustificado y represalias. La demanda fue presentada el último miércoles, según informa la revista Variety.

En el documento, donde aparecen como demandados Smith y la compañía Treyball Studios Management, se acusa al artista de "comportamiento depredador" y de "preparar y acondicionar deliberadamente al Sr. Joseph para una posterior explotación sexual" durante la gira Based on a True Story: 2025 Tour.

Los detalles de la demanda por acoso sexual contra Will Smith

Según la demanda, el ganador del Oscar contrató a Joseph en noviembre de 2024 para presentarse en un concierto en San Diego. Posteriormente, el músico fue invitado a unirse a la gira de 2025 y a participar en el próximo álbum del artista. A medida que la relación profesional avanzó, Smith le habría dicho que "tú y yo tenemos una conexión tan especial que no tengo con nadie más", entre otras expresiones similares.

Joseph, quien anteriormente participó en el programa America’s Got Talent, se integró al primer tramo de la gira en marzo de 2025, durante un concierto en Las Vegas. Para ese evento, se habían reservado habitaciones de hotel para los integrantes de la banda y el equipo. La demanda indica que el bolso de Joseph, que contenía la llave de su habitación, desapareció durante varias horas y fue devuelto más tarde por la gerencia, señalando que miembros de la administración eran "las únicas personas con acceso a [su] habitación".

Más tarde esa misma noche, Joseph regresó a su habitación y encontró que alguien había ingresado "ilegalmente". En el lugar halló diversos objetos, entre ellos toallitas, un frasco de medicamento para el VIH con el nombre de otra persona y una nota que decía: "Brian, volveré a más tardar [sic] 5:30, solo nosotros (corazón dibujado), Stone F". El músico interpretó este mensaje como una advertencia de que "un individuo desconocido regresaría pronto a su habitación para mantener actos sexuales" con él.

Tras el incidente, Joseph notificó a la seguridad del hotel y a representantes de Will Smith, además de reportar lo ocurrido a una línea policial de no emergencia. De acuerdo con la demanda, pocos días después un integrante del equipo de gestión lo "avergonzó" por lo sucedido y le informó que sería despedido, sugiriendo que el músico había inventado el hecho.

La demanda sostiene que, como consecuencia del despido, Joseph sufrió trastorno de estrés postraumático (TEPT) y pérdidas económicas. El músico solicita una compensación por represalias, despido injustificado y acoso sexual, y que los daños sean determinados por un jurado.

Equipo legal de Will Smith se pronuncia tras acusación de acoso sexual

Will Smith ha rechazado estas imputaciones a través de su equipo legal. "Las acusaciones del Sr. Joseph contra mi cliente son falsas, infundadas e imprudentes", declaró a People, Allen B. Grodsky, abogado de Smith.

"Las negamos categóricamente y utilizaremos todos los medios legales disponibles para abordar estas acusaciones y garantizar que se esclarezca la verdad", agregó.