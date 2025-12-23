Tylor Chase, exestrella infantil de Nickelodeon, reaparece en situación de calle mientras colegas le ofrecen ayuda

Tylor Chase, exactor infantil que participó en la serie de Nickelodeon Manual de supervivencia escolar de Ned, continúa viviendo en situación de calle tras la difusión de un nuevo video grabado en la ciudad de Riverside, en California, que se hizo viral en redes sociales. Las primeras imágenes del artista en condiciones de descuido se dieron a conocer en septiembre.

Chase, de 36 años, interpretó al personaje Martin Qwerly entre 2004 y 2007. En el video viral, la persona que lo graba le pregunta si trabajó en Disney Channel, pero él responde: "Nickelodeon", y precisa que formó parte la mencionada serie.

Tras la viralización de las primeras imágenes, se organizó una campaña en la plataforma GoFundMe con el objetivo de brindarle apoyo económico. De acuerdo con lo informado, la recaudación superó los mil 200 dólares antes de ser cancelada por la madre del actor.

"Tylor necesita atención médica, no dinero. Pero él se niega a recibirla", señaló su madre a la organizadora de la campaña. "Aprecio su esfuerzo, pero el dinero no le sería de beneficio. Le he comprado varios teléfonos, pero los pierde en uno o dos días. No puede administrar dinero para sus medicamentos por sí solo".

This man met former Nickelodeon child star Tylor Chase, who is now homeless, gave him money, and he revealed that Chase Bank played a role in how he ended up in his current situation pic.twitter.com/d56vB9qKgK — FearBuck (@FearedBuck) December 22, 2025

Compañeros de Nickelodeon se pronuncian

El caso no fue ajeno para Devon Werkheiser, Lindsey Shaw y Daniel Curtis Lee, excompañeros de elenco de Tylor Chase, quien se pronunciaron al respecto en un episodio del podcast Ned’s Declassified Podcast Survival Guide.

"Fue mucho procesar para mí", expresó Curtis Lee. "Cuando lo vi por primera vez, me enojé, porque pensaba: '¿por qué ponerle una cámara en la cara a alguien cuando está pasando por momentos difíciles?' Pero luego, después de enojarme con las personas que lo grabaron, me sentí molesto conmigo mismo porque me siento impotente. Siento que no hay mucho que pueda hacer".

Por su parte, Lindsey Shaw, quien anteriormente luchó contra la adicción a las drogas, admitió: "Yo he sido alguien como él".

Los tres intérpretes indicaron que buscarían la manera de ayudar a Chase dentro de sus posibilidades.

"Todos esperamos poder llevar a Tylor por un mejor camino, veremos qué podemos hacer aquí. Pero no va a venir al podcast", comentó Lee.

Ofrecen ayuda a Tylor Chase tras la difusión de nuevas imágenes virales

Tas las nuevas imágenes virales de Tylor Chase, Shaun Weiss, un exactor infantil que también vivió en situación de calle y que participó en la saga cinematográfica The Mighty Ducks, publicó un mensaje en sus redes sociales para ofrecer ayuda a su colega. Weiss indicó que había recibido varios mensajes sobre el caso.

"Me comuniqué con algunos amigos y tenemos una cama para él en un centro de desintoxicación, además de un lugar adonde puede ir para recibir tratamiento a largo plazo", mencionó en Instagram.

"Ahora lo único que necesitamos hacer es encontrarlo. No estoy en Los Ángeles, de lo contrario iría a buscarlo yo mismo", precisó.

Asimismo, pidió que cualquier persona que tenga contacto directo con Chase se comunique con él para poder brindarle asistencia.

Además de su trabajo en Manual de supervivencia escolar de Ned, Tylor Chase llegó a participar en la serie Everybody Hates Chris y en la película independiente Good Time Max (2007), protagonizada por James Franco.