“Soy tan afortunada”: esposa de Bruce Willis celebra 18 años de relación con el actor

Emma Heming Willis recordó el aniversario de su relación con Bruce Willis. Por medio de una emotiva publicación en su cuenta de Instagram, la esposa del actor de Hollywood conmemoró los 18 años de romance junto a su esposo.

En el post, compartido el último martes 30 de diciembre, se pudo ver una fotografía de recuerdo donde ella, quien luce un conjunto negro, aparece sentada recibiendo un tierno beso en la cabeza de parte de Bruce Willis, quien fue diagnosticado con demencia frontotemporal el 2022.

“Hace 18 años, se convirtió en mi novio. Con un beso en la parte superior de mi cabeza, el tiempo se detuvo. Soy tan afortunada de conocer este tipo de amor”, escribió la modelo y escritora británica de 47 años.

Cabe mencionar que Enma Heming y Bruce Willis se casaron en una ceremonia en las Islas Turcas y Caicos el 21 de marzo de 2009 a poco menos de dos años de noviazgo. Ambos, tienen dos hijas: Mabel Ray Willis, nacida en abril de 2012, y de Evelyn Penn Willis, nacida en mayo de 2014.

Asimismo, el intérprete de Duro de Matar tiene otras tres hijas mayores (Rumer Glenn Willis, Scout LaRue Willis y Tallulah Belle Willis) fruto de su anterior matrimonio con la icónica actriz y modelo Demi Moore.