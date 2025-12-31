Últimas Noticias
“Soy tan afortunada”: esposa de Bruce Willis celebra 18 años de relación con el actor

Emma Heming conmemoró 18 años de relación con el actor Bruce Willis.
| Fuente: Instagram (emmahemingwillis)
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

Con una emotiva publicación, Emma Heming recordó el aniversario de su relación con Bruce Willis, quien fue diagnosticado con demencia frontotemporal el 2022.

Emma Heming Willis recordó el aniversario de su relación con Bruce Willis. Por medio de una emotiva publicación en su cuenta de Instagram, la esposa del actor de Hollywood conmemoró los 18 años de romance junto a su esposo.

En el post, compartido el último martes 30 de diciembre, se pudo ver una fotografía de recuerdo donde ella, quien luce un conjunto negro, aparece sentada recibiendo un tierno beso en la cabeza de parte de Bruce Willis, quien fue diagnosticado con demencia frontotemporal el 2022.

“Hace 18 años, se convirtió en mi novio. Con un beso en la parte superior de mi cabeza, el tiempo se detuvo. Soy tan afortunada de conocer este tipo de amor”, escribió la modelo y escritora británica de 47 años.

Cabe mencionar que Enma Heming y Bruce Willis se casaron en una ceremonia en las Islas Turcas y Caicos el 21 de marzo de 2009 a poco menos de dos años de noviazgo. Ambos, tienen dos hijas: Mabel Ray Willis, nacida en abril de 2012, y de Evelyn Penn Willis, nacida en mayo de 2014.

Asimismo, el intérprete de Duro de Matar tiene otras tres hijas mayores (Rumer Glenn Willis, Scout LaRue Willis y Tallulah Belle Willis) fruto de su anterior matrimonio con la icónica actriz y modelo Demi Moore.

Emma Heming y Bruce Willis contrajeron matrimonio en marzo de 2009.
| Fuente: Instagram (emmahemingwillis)

Emma Heming reveló cómo celebra Navidad con Bruce Willis

Emma Heming Willis explicó cómo se prepara para celebrar Navidad con Bruce Willis en medio de las complicaciones de salud que pueden suscitar en el actor por la demencia frontotemporal diagnosticada el 2022.

“(La Navidad) es alegre. Solo que es diferente", expresó la modelo en una entrevista con la revista People. "A Bruce le encantaba la Navidad y nos encanta celebrarla con él. Simplemente se ve distinta ahora, así que nos hemos adaptado", añadió la escritora.

Del mismo modo, Emma resaltó el humor que puede mostrarle a su esposo con el fin de evitar cualquier tipo de estrés a pesar de "lo difícil" que pueda ser. "Creo que es importante poner Duro de matar, porque es una película navideña", bromeó.

Además, aseguró que Bruce Willis estaría con ella para celebrar el Día de Acción de Gracias y esperar la Navidad para reunirse con sus hijas: Mabel Ray y Evelyn Penn. Además, de Demi Moore y sus otras hijas mayores: Rumer, Scout, y Tallulah.

"Tienes que aprender y adaptarte, crear nuevos recuerdos, incorporar las mismas tradiciones que antes tenías. La vida continúa. Simplemente continúa. La demencia es dura, pero todavía hay alegría en ella (…) Creo que es importante no pintar una imagen tan negativa. Aún nos reímos. Todavía hay alegría. Solo que se ve diferente", sostuvo Emma.

Bruce Willis reapareció en público con una tierna sonrisa

Bruce Willis, de 70 años, fue visto nuevamente en público después de varias semanas alejado del foco mediático. En imágenes captadas por medios locales, el protagonista de Duro de Matar caminó junto a su cuidador por la costa de Los Ángeles, disfrutando de una tranquila tarde frente al mar. Pese a su delicado estado de salud, Willis se mostró sereno y compartió una leve sonrisa durante el paseo. 

Fuentes cercanas señalaron que el intérprete se encuentra actualmente en una vivienda adaptada de una sola planta, donde recibe atención especializada las 24 horas del día. Durante la caminata, el actor se apoyó momentáneamente en una baranda antes de continuar su recorrido mientras conversaba con su acompañante y observaba el océano. 

