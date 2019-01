La conductora Karen Schwarz y su esposo Ezio Oliva vivieron un gran susto, el pasado viernes. Ellos se dirigían a Punta Hermosa, donde el cantante iba a ofrecer un show, cuando el carro en el que se trasladaban sufrió un desperfecto que provocó un accidente. Los dos se encuentran bien.

Aún afectada por lo sucedido, Schwarz utilizó su cuenta en Instagram para agradecerle a sus seguidores sus comentarios y reconfirmar que el accidente no pasó a mayores.

"Ha sido y es muy difícil recordar lo que pasó. Estamos bien. Fue un gran susto", comentó Karen Schwarz, a través de un video, sin querer entrar en detalles sobre lo sucedido.

Karen Schwarz confirma que ella y Ezio Oliva se encuentran bien. | Fuente: Instagram

La presentadora aprovechó para agradecer al conductor a cargo del auto quien "tuvo una maravillosa reacción por controlar un carro que se había salido de control", indicó en Instagram.

"Llegamos a casa y estuvimos en familia. Lo único que queríamos era abrazar a nuestra gorda [Antonia] y agradecer que estamos aquí, porque estamos bien para ella y para nuestra familia", agregó Schwarz a quien se le quebró la voz mientras hablaba.

Karen Schwarz habla sobre lo sucedido después del accidente en auto. | Fuente: Instagram

¿QUÉ SUCEDIÓ?

Su esposo Ezio Oliva contó lo que sucedió esa noche en su cuenta de Instagram. En un video, recordó que todo estaba bien, hasta que escuchó un fuerte sonido y luego perdieron el control.

"No sé si se desajustó el guardafango o el parachoques, pero sonó un ruido muy fuerte y perdimos el control. Nos salimos de la carretera. Estuvimos lamentablemente a punto de voltearnos. Gracias a Dios no pasó y no sé si hoy estaría yo aquí", recordó el cantante.

Él se mostró agradecido porque el accidente no haya pasado a mayores. "En resumen, se desajustó algo, chocó la llanta y casi nos damos vuelta de campana… Hay que agradecer. No tienen idea lo que ha sido para Karen y para mi llegar a la casa, casi a las 5 de la mañana, y abrazar a la gorda [su hija Antonia]", agregó Ezio Oliva.