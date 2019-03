Las misses Camila Canicoba, Anyella Grados y Yoko Chong serán sancionadas. | Fuente: Instagram

Se sienten las consecuencias tras el escándalo de Miss Perú 2019. Jessica Newton, organizadora del certamen, aseguró que las tres misses involucradas ─Anyella Grados, Yoko Chong y Camila Canicoba─ serán sancionadas por lo que sucedió en la discoteca de Rioja.

"Una cosa es que yo respalde a mis reinas y otra muy distinta es que vaya a consentir una conducta que no considere correcta", manifestó Jessica Newton para luego indicar los castigos para cada una.

Yoko Chong (segunda finalista, Miss Ucayali y Miss Perú Supranational) no participará en el concurso Miss Supranational porque no la aceptan como candidata. Camila Canicoba, quien grabó a Anyella Grados en estado de ebriedad, va a dejar la corona de Miss Teen porque "no es un ejemplo para las jóvenes", indicó Newton al programa "Mujer al mando". Se buscará a otra joven que cumpla con los requisitos para tomar su lugar.

En cuanto a Anyella Grados, aún Miss Perú 2019, la empresaria ratificó que se sigue esperando la decisión de la organización internacional de Miss Universo. Si es que elijan que se quede con la corona, "va a tener mi apoyo porque Anyella es mi reina" señaló Jessica Newton.

Jessica Newton "Las reinas que estuvieron tomadas de más, abrazadas y bailando van a recibir la misma sanción. Anyella Grados, Yoko Chong y Camila Canicoba cometieron el mismo error y las tres van a ser sancionadas de la misma manera".



Se sigue esperando la decisión de Miss Universo sobre la situación de Anyella Grados. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Randy Cardozo

¿PRÓXIMA REINA?

Camila Escribens, representante del certamen para Perú USA y primera finalista del concurso 2019, asumiría como la próxima reina si se destituye a Anyella Grados. Escribens le brindó su apoyo a la actual reina de belleza ante la difusión de un video en estado de ebriedad.

"Que sea fuerte. Yo sé que las redes ahorita están horribles. En verdad ayer [martes 19] no entré a las redes por que no quería saber nada y (a Anyella) espero que estés bien. Sabes que tienes nuestro apoyo y nunca quisiéramos que estés mal", dijo.

Camila Escribens asumiría la corona por ser la primera finalista del certamen 2019. | Fuente: Instagram