"Es un reto volver": Kukuli Morante 'La Gladys' regresó a la serie 'Al fondo hay sitio'

Kukuli Morante ‘La Gladys’ regresó a Al fondo hay sitio. La actriz volvió a aparecer en un nuevo capítulo de la serie peruana con uno de los personajes más queridos —e identificados— con el público por sus ocurrencias, frases y su recordado romance con el antagonista Miguel Ignacio de las Casas (Sergio Galliani).

¿Cómo fue el regreso de ‘La Gladys’?

El capítulo de Al fondo hay sitio, difundido el último jueves, mostró al guachimán de Las Lomas, Félix Panduro (Carlos Solano), recibiendo una llamada inesperada.

“¡Qué sorpresa! Tiempo que no sabía nada de ti. ¿A Lima, cuándo? ¿Hoy mismo? Voy a ver cómo hago, pero yo mismo te recojo. Me mandas toda la información. No le voy a decir a nadie de tu llegada”, señaló ‘El Juelix’.

En seguida, Félix le comentó a Tito Lara (László Kovács) que ‘La Gladys’ le comunicó su regreso a Las Lomas por lo que le pidió su bus de transporte público para ir recogerla. “No le vas a contar a nadie. Me ha pedido que sea secreta su llegada”, expresó Félix. “No te preocupes, tú tranquilo”, le respondió Tito.

Luego de revelar el secreto a Olinda Zapallal (Nidia Bermejo), Koky (Paul Vega), Jimmy (Jorge Guerra), Francesca Maldini (Yvonne Frayssinet) y la misma Olinda deciden subirse al bus para acompañar a Tito y Félix en su encuentro con Gladys Rengifo.

Tras llegar a la terminal de buses, los mencionados personajes reciben a Gladys dándole un cálido abrazo. “Gracias, chicos. Qué alegría verlos a tantísimos ahora aquí”, expresó 'La Gladys' mostrando su emoción de ver a sus amigos Los Gonzales.

“Yo no los he contado porque es una visita rápida de un día nomás. Qué lindo verlos. Tantos años que no sabía de ustedes”, sostuvo el personaje mientras bromeaba con Tito, Jimmy y Koky por el tiempo transcurrido. “¿Oye, Gladys, qué te trae por acá?”, le preguntó Olinda. “En un asunto personal”, respondió Gladys quien fue invitada a quedarse en la casa de Los Gonzales.

La actriz Kukuli Morante volvió a la serie Al fondo hay sitio luego de 10 años. | Fuente: Instagram (kukulimorante)

Miguel Ignacio sorprendido por aparición de ‘La Gladys’

En otro momento de la escena, Francesca Maldini se acerca a Gladys para decirle que puede contar con ella para vengarse de Miguel Ignacio de las Casas, el popular ‘Nachito’.

“Sé que en el pasado hemos tenido nuestras diferencias, pero eso ya quedó atrás. Ahora hasta podríamos unir fuerzas. Ambas tenemos un enemigo en común: Miguel Ignacio”, sostuvo Francesca provocando una sonrisa nerviosa de Gladys.

Por otra parte, apareció Joel Gonzales (Erick Elera) hablando por teléfono y recibiendo la noticia del regreso de Gladys. “Habla bien. ¿Cómo que llegó La Gladys? Dile pues que yo no puedo estar con ustedes”, exclamó el ‘Cara de pez’ mientras Miguel Ignacio estaba detrás de él escuchando la conversación.

“Estoy mal con la cabeza por Macarena. Acá en la chamba uno no puede ausentarse. Dile a La Gladys que más tarde le invito su tacacho. ¿Y vino con el Otto? Qué pena, yo quería ver al chibolo. Ojalá que no se parezca a su viejo”, señaló mientras ‘Nachito’ escuchaba sorprendido la noticia. “La Gladys”, expresó Miguel Ignacio con nostalgia.

Miguel Ignacio de las Casas mostró su sorpresa al enterarse del regreso de 'La Gladys'. | Fuente: Al fondo hay sitio

¿Qué dijo Kukuli Morante sobre su regreso a Al fondo hay sitio?

Kukuli Morante se pronunció tras confirmarse su regreso a Al fondo hay sitio. En declaraciones para América Espectáculos, la actriz de 44 años se mostró entusiasmada con volver a la serie. “Vuelvo después de 10 años. Dicen que estoy igualita. Ha sido un reto realmente volver”, sostuvo.

En ese sentido, comentó estar contenta con volver a interpretar a ‘La Gladys’, uno de los personajes más queridos de la serie. “Yo digo: '¿Me saldrá igual, o no?'. La Gladys es un personaje que extrañaba. Volver a hacer sus ocurrencias, su peculiar forma de hablar que me encanta. Lo estoy disfrutando muchísimo”, manifestó.

En otro momento, resaltó que le contó a su pequeño hijo que volvería a las grabaciones en Al fondo hay sitio y que fue una grata sorpresa. “Él está feliz y muy contento. Me abrazó, porque él vino cuando estaba muy bebito y no se acuerda. Me dice que le hubiera gustado verme haciendo los capítulos, pero ahora lo va a poder hacer”, acotó.

Finalmente, mencionó su alegría de volver a encontrarse con sus compañeros de Al fondo hay sitio. “Me asombré muchísimo. Así como me ven igualita, yo también los veo igualitos a ellos también. Fui a producción y los encontré igualitos”, añadió.

