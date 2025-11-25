"Nos queremos un montón": Daniela Darcourt responde ante posible reconciliación con Waldir Felipa

Daniela Darcourt confirmó su romance con el bailarín Waldir Felipa en setiembre de 2024. |
Fuente: Instagram (danieladarcourtoficial)
Daniela Darcourt no descarta reconciliarse con Waldir Felipa: “Veremos qué pasa”
Daniela Darcourt no descartó reconciliarse con Waldir Felipa mencionando que “han estado bien siempre” y que todavía “se quieren un montón”.
“Yo ya lo dije una vez y no lo pienso repetir (…) Lo que pase entre Waldir y yo, queda entre él y yo. Nosotros hemos estado bien siempre. Si (hay una buena relación). Nosotros nos queremos un montón”, sostuvo.
Del mismo modo, recalcó que no tiene problemas en seguir trabajando con Felipa tras anunciar el término de su romance semanas atrás.
“No es difícil (trabajar con él) para mí, absolutamente nada. Ya estoy bien grandecita y créanme que hay cosas más importantes por las cuáles preocuparme”, mencionó.
Seguidamente, resaltó que todavía “hay química” con el bailarín. “Siempre la habrá. Desde hace 11 años que nos conocemos y los que faltan todavía”, aseguró.
Finalmente, no negó que Felipa trate de “sumar puntos” con ella intentando una supuesta reconciliación. “Vamos a ver qué pasa. Las buenas nuevas ya se enterarán”, exclamó.
Waldir Felipa afirma que separación de Daniela Darcourt no fue por terceras personas
Waldir Felipa también descartó que los rumores de celos o una traición hayan provocado el fin de su relación con Daniela y explicó que la ruptura fue una decisión asumida con madurez: "Como cualquier pareja, hay cosas que se deben resolver de manera individual. Para nada fue por una tercera persona".
Cuando fue consultado acerca de si los problemas surgieron durante la convivencia, el bailarín evitó dar más información. "No te voy a soltar nada", respondió.
Por último, y a la pregunta sobre una posible reconciliación con la intérprete de Señor mentira, Waldir no descartó que algo así pueda ocurrir en el futuro
"No te puedo hablar por el futuro, que pase lo que tenga que pasar, pero hoy hemos decidido estar separados. Ya veremos lo que sucede más adelante", concluyó.