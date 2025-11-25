Últimas Noticias
"Nos queremos un montón": Daniela Darcourt responde ante posible reconciliación con Waldir Felipa

Daniela Darcourt respondió ante posible reconciliación con Waldir Felipa tras hacer show juntos.
Daniela Darcourt respondió ante posible reconciliación con Waldir Felipa tras hacer show juntos.
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

¿Volvieron? Daniela Darcourt mencionó que "siempre estuvo bien" con Waldir Felipa y que "seguirán trabajando juntos" tras anunciar su separación en octubre.

Daniela Darcourt se sinceró sobre una posible reconciliación con su expareja Waldir Felipa. Esto, luego de que ambos fueras vistos bailando juntos en un show dentro de una discoteca en Lince el último jueves 20 de noviembre.

La salsera peruana hizo una presentación cantando su éxito Señor Mentira mientras el bailarín estaba a su lado. Ambos se miraron fijamente disfrutando la coreografía junto a otro integrante de la orquesta de Darcourt.

Ahora, la nominada al Latin Grammy rompe su silencio y aclara que dicho video fue subido por una compañera de trabajo de ambos.

“Nosotros (Walter y yo) volvimos al escenario. Yo después de dos meses casi que estuve en el extranjero haciendo mis cosas. He vuelto aquí a los escenarios de Perú”, comenzó diciendo Daniela ante las cámaras de América Hoy.

En ese sentido, la cantante resaltó que seguirá trabajando junto a su expareja. “Como bien lo dijimos: nosotros vamos a seguir trabajando juntos, así que vayan acostumbrándose”, añadió.

Daniela Darcourt confirmó su romance con el bailarín Waldir Felipa en setiembre de 2024.
Daniela Darcourt confirmó su romance con el bailarín Waldir Felipa en setiembre de 2024.

Daniela Darcourt no descarta reconciliarse con Waldir Felipa: “Veremos qué pasa”

Daniela Darcourt no descartó reconciliarse con Waldir Felipa mencionando que “han estado bien siempre” y que todavía “se quieren un montón”.

“Yo ya lo dije una vez y no lo pienso repetir (…) Lo que pase entre Waldir y yo, queda entre él y yo. Nosotros hemos estado bien siempre. Si (hay una buena relación). Nosotros nos queremos un montón”, sostuvo.

Del mismo modo, recalcó que no tiene problemas en seguir trabajando con Felipa tras anunciar el término de su romance semanas atrás.

“No es difícil (trabajar con él) para mí, absolutamente nada. Ya estoy bien grandecita y créanme que hay cosas más importantes por las cuáles preocuparme”, mencionó.

Seguidamente, resaltó que todavía “hay química” con el bailarín. “Siempre la habrá. Desde hace 11 años que nos conocemos y los que faltan todavía”, aseguró.

Finalmente, no negó que Felipa trate de “sumar puntos” con ella intentando una supuesta reconciliación. “Vamos a ver qué pasa. Las buenas nuevas ya se enterarán”, exclamó.

Waldir Felipa afirma que separación de Daniela Darcourt no fue por terceras personas

Waldir Felipa también descartó que los rumores de celos o una traición hayan provocado el fin de su relación con Daniela y explicó que la ruptura fue una decisión asumida con madurez: "Como cualquier pareja, hay cosas que se deben resolver de manera individual. Para nada fue por una tercera persona".

Cuando fue consultado acerca de si los problemas surgieron durante la convivencia, el bailarín evitó dar más información. "No te voy a soltar nada", respondió.

Por último, y a la pregunta sobre una posible reconciliación con la intérprete de Señor mentira, Waldir no descartó que algo así pueda ocurrir en el futuro

"No te puedo hablar por el futuro, que pase lo que tenga que pasar, pero hoy hemos decidido estar separados. Ya veremos lo que sucede más adelante", concluyó.

Daniela Darcourt y Waldir Felipa sorprendieron al aparecer juntos en un show en Lince
Daniela Darcourt y Waldir Felipa sorprendieron al aparecer juntos en un show en Lince.

