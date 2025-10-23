"El dolor de mi corazón es muy fuerte”: Carlos Vílchez anuncia la muerte de su mascota con emotivo post

Carlos Vílchez mantiene una relación de más de siete años con Melva Bravo. |
Fuente: Facebook (Mi Tío Vilchez Oficial )
Carlos Vílchez compartió sentido video recordando a su mascota Silver
Carlos Vílchez continúa triste por la pérdida de su perro Silver. El cómico compartió un nuevo video con fotografías del can cuando era pequeño recordando el día que lo adoptó hace más de diez años.
En el video se puede ver a Vilchez jugar con su pastor alemán lanzándole un hueso de juguete. Finalmente, el intérprete de ‘La Carlota’ puso una imagen de Silver con el mensaje: “Descansa en paz, hijito”.
Del mismo modo, Vílchez contó que regresó a su casa luego de salir a caminar con su familia, dándose cuenta del vacío que dejó su perro al retornar a su hogar.
“Regreso a mi casa y no sentí ese golpe en mis rodillas y me puse nuevamente a llorar porque no puedo dejar de extrañarte”, señaló. Por otro lado, mencionó no saber cómo lidiar cuando le den las cenizas de su mascota. “No sé cómo nos vamos a poner en casa. Siempre serás mi hijo, mi vida, el verdadero rey Silver. ¡Te amo!”, añadió el artista.
Carlos Vílchez y Haydeé Cáceres recordaron su paso por JB Noticias
Carlos Vílchez se reencontró en el set del programa Así Somos, de RPP, con la primera actriz nacional, Haydeé Cáceres, con quien compartió grabaciones en los espacios cómicos JB Noticias y La paisana Jacinta.
“Hay que ponernos de pie”, le dijo Vílchez a Alan Diez en el momento en que la destacada actriz hizo su ingreso al espacio, en donde recordaron algunos momentos juntos.
“Con Carlitos nos hemos reído, nos hemos vacilado, es un ‘trome’, me sentía segura cuando me tocaba escenas con él”, dijo la artista.
Carlos Vílchez, por su parte, señaló: “Yo he hecho siempre en mi carrera todo lo mejor que he podido, siempre aprendí y aprendí de los grandes. Trabajar con Haydeé, estamos hablando de trabajar con lujos”.
“Trabajamos muchos años, había momentos en que terminaba la escena y yo seguía haciéndola reír”, añadió.
En otro momento, Haydeé Cáceres recordó a Jorge Benavides, quien fue la persona que la convocó para que forme parte de los referidos programas de humor. “Mi Jorgito es lo máximo, yo lo quiero muchísimo. Es un señor, él inspira respeto”, manifestó.