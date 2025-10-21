"Reiniciar, reenfocar": Melissa Klug y Jesús Barco lanzan curiosos mensaje ante rumores de separación

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Melissa Klug y Jesús Barco siguen siendo tema en diversos medios de espectáculos luego de que la ‘Blanca de Chucuito’ publicara, el último domingo, un comunicado, que luego borró, anunciando su separación del futbolista para seguir “un camino con paz, tranquilidad y amor propio”.

Asimismo, en declaraciones para Trome, la expareja de Jefferson Farfán mencionó que dicha publicación fue “un error” y que por eso optó por borrarlo a los pocos segundos de haberlo compartido a sus seguidores.

Por otra parte, el programa Magaly TV: La Firme difundió el último lunes imágenes de Jesús Barco en un club con piscina acompañado de los futbolistas Carlos Ascues y Alexis Gómez, con quienes juega en el equipo Alianza Universidad.

En el video, Barco y sus compañeros están acompañados de dos mujeres en bikini con quienes beben cerveza. De igual manera, el deportista apareció hablando por teléfono en la noche antes de continuar con la celebración en el mismo lugar.

Finalmente, el mencionado programa de espectáculos anunció una supuesta conversación vía WhatsApp con Melissa Klug donde ella habría anunciado su separación de Barco con quien tiene una hija de dos años.

“Hoy en Magaly TV La Firme. Melissa Klug nos confirma el fin de su relación (…) Las reveladoras imágenes de Jesús Barco y su tarde de piscina y amiguitas”, se escucha en la promoción del programa publicado este martes.

Melissa Klug habría anunciado su separación de Jesús Barco tras 'ampay' en Magaly TV. | Fuente: Instagram (jesusbarcob)

Melissa Klug y Jesús Barco publican curiosos mensajes en Instagram

En medio de los rumores de una presunta separación entre ambos, tanto Melissa Klug como Jesús Barco decidieron compartir curiosos mensajes en sus historias en Instagram avivando una etapa de reflexión de los dos.

Primero fue el exjugador de Universitario y Sport Boys quien puso este martes una imagen de un pequeño niño en un ring de box mostrando sus ganas de seguir adelante con su vida. “Reset, restart, refocus (reiniciar, reenfocar)”, se lee en el post.

Por su parte, Melissa Klug compartió unos versos donde deja entrever que está en búsqueda de su tranquilidad para seguir enfocada en sus proyectos personales y profesionales.

“Tu mente cree lo que le dices: Dile que vendrán días maravillosos. Dile que todo estará bien. Dile que vas a poder lograrlo. Dile que vas a superar todo. Dile que eres increíble. Dile cosas bonitas”, expresó Klug en una publicación reposteada desde otra cuenta.

Melissa Klug y Jesús Barco difunden mensajes en sus historias en Instagram tras supuesta separación.Fuente: Instagram

Melissa Klug avivó posible separación de Jesús Barco tras comunicado

Melissa Klug avivó rumores de separación de Jesús Barco luego de compartir un sorpresivo comunicado donde anunciaba su separación del futbolista peruano. Sin embargo, la empresaria de 41 años eliminó su pronunciamiento minutos después sin dar mayor explicación.

Fue el tiktoker Ric La Torre quien anunció que la 'Blanca de Chucuito' había publicado en sus historias en Instagram un comunicado señalando que su relación con el exjugador de Universitario había terminado.

"Mi relación sentimental con Jesús Barco ha llegado a su fin. Cierro una etapa con gratitud por lo vivido y con la tranquilidad de saber que cada experiencia trae consigo crecimiento y fortaleza", escribió Klug semanas después de poner fecha a su boda con Barco.

Además, la expareja de Jefferson Farfán mencionó que su decisión es para tener un camino “con paz". "Hoy elijo mi camino con paz, respeto y amor propio. Agradezco de corazón la comprensión y el respeto hacia este proceso personal", sostuvo.

Cabe resaltar que Melissa Klug y Jesús Barco no publican fotos juntos desde hace más de dos meses. Fue el último 3 de agosto que la pareja compartió un carrusel de fotos junto a su hija Cayetana.