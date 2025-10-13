Patricia Portocarrero revela cómo superó enfermedad que la llevó a UCI: “Comencé a decir ‘no’”

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Patricia Portocarrero contó cómo superó la enfermedad que le provocó hasta tres paros cardiacos e hizo que fuera internada en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en un centro de salud en junio de 2024.

En una reciente entrevista en el videopodcast Una Tacita de Café, de radio Felicidad, la actriz y comediante peruana de 52 años mencionó que “estuvo en peligro”, pero que pudo ser atendida a tiempo durante su internamiento en UCI.

“Sí, me dio tres paros cardiacos. Felizmente, me agarró en emergencia. Uno en emergencia y otro en UCI. Lo monitorearon bien. Yo no sentí nada, sentí que me estaba desmayando”, señaló la actriz de Asu mare y De vuelta al barrio.

En efecto, Patricia recordó que si bien su padre es cardiaco, ella “no sufría de nada”, pero que fue por contraer la influenza lo que afectó su salud.

“Hice pruebas físicas y todo fue muy bien. Además, por mi tipo de trabajo, pensé que era eso. Más que el corazón me haya fallado, fue que me dio influenza y esa influenza me encontró anémica”, sostuvo.

Finalmente, la actriz recalcó que luego de superar la enfermedad, ahora pasa más tiempo con su familia.

“Además, me di cuenta que necesitaba los tiempos para mi familia, para lo que yo quería hacer y para descansar también (...) Ahora paso más tiempo con la gente que amo, hago lo que me gusta hacer y no necesariamente es trabajo”, señaló.

Patricia Portocarrero, Katia Palma y Saskia Bernaola protagonizan el show de comedia Las Bandalas. | Fuente: Instagram (lasbandalas)

Patricia Portocarrero tras superar enfermedad: “Comencé a decir ‘no’”

Patricia Portocarrero resaltó que luego de superar los paros cardiacos y tras estar internada en UCI, aprendió a no estar siempre disponible a hacer favores a las otras personas.

“¿Qué cambió en ti luego de haber luchado por tu salud?”, se lee en la pregunta planteada por el conductor Fernando Díaz.

“Comencé a decir ‘no’. Comencé a poner límites. Sí, era así (de las personas que no sabía decir ‘no’). Me pedían algo y decía: ‘ya, está bien’, ‘si, lo hago’. Incluso si no tenía tiempo, buscaba la forma de hacerlo. A raíz de lo que me pasó dije: ‘basta’, ‘ya no’”, acotó Portocarrero.

En ese sentido, la también actriz de Soltera, casada, viuda, divorciada consideró que siempre decía que sí para agradar a los demás.

“Siento que lo hacía para que me quieran, para agradar, para sentir que como ayuda, soy buena onda, me quieren. Todo pasa por ahí. Qué tanto te quieren, no te quieren. Ahora, pasado los 50, me importa poco”, explicó.

La actriz Patricia Portocarrero se casó con su pareja Fabrizio Lava en setiembre del 2023. | Fuente: Instagram (impropatricia)

Patricia Portocarrero: su show 'Las Bandalas' con Katia Palma y Saskia Bernaola

Patricia Portocarrero también aprovechó para hablar de la nueva temporada de su show de comedia Las Bandalas junto con Katia Palma y Saskia Bernaola que se lleva a cabo en el Centro de Convenciones Bianca – Barranco

La actriz invitó a todos sus seguidores a asistir a las funciones de uno de los espectáculos de humor más exitoso de los últimos 13 años recordando la chispa de las tres actrices.

“En Las Bandalas somos un matrimonio, nos conocemos tanto (…) son 25 años juntas no hemos hecho ni bodas de plata ni nada así somos chuscas”, añadió.