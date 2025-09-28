Cristian Martínez ‘Cri Cri’ se pronuncia antes de iniciar su testimonio en 'El valor de la verdad'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Cristian Martínez 'Cri Cri' se pronunció antes de sus revelaciones en El valor de la verdad. | Fuente: Instagram (elvalordelaverdadoficial)

Cristian Martínez, empresario conocido como ‘Cri Cri’ y primo del exfutbolista Jefferson Farfán, se sentará en el sillón rojo del programa El valor de la verdad este domingo a las 10. p. m. para contar su testimonio luego de estar en prisión durante once meses al ser acusado de agredir sexualmente a una joven de 19 años en un inmueble en el distrito de La Molina.

Asimismo, el programa compartió un video con un mensaje de Cristian Martínez a sus detractores y a las personas que verán el programa conducido por Beto Ortiz.

“Mucha gente está hablando de mí y vengo hoy a contar mi verdad, a mostrarle a todos mi inocencia, lo que no ocurrió, sobre lo que se está hablando en los medios”, comenzó diciendo ‘Cri Cri’ mientras mostraba las grabaciones de El valor de la verdad.

“La verdad estoy muy nervioso porque no soy mucho de salir en cámaras. La verdad es que los nervios me atacan mucho. Tengo un pánico televisivo”, añadió.

Al ser consultado de si siente que la gente cambie su percepción de él luego del programa sostuvo: “Claro. Muchas personas me creen, pero otras personas en su perspectiva piensan que he sido culpable de algo que nunca he cometido. Hoy se van a enterar de la verdad”.

Cristian Antonio Martínez Guadalupe es primo hermano del exfutbolista Jefferson Farfán.Fuente: Instagram

¿Quiénes acompañarán a Cristian Martínez en El valor de la verdad?

Por otro lado, Cristian Martínez presentó a su abogado Eduardo Medina, quien será uno de los invitados que lo acompañará en el programa El valor de la verdad.

“Soy abogado de Cristian Antonio Martínez Guadalupe. Esta vez estaremos acompañándolo desde el sillón blanco. Van a salir unos detalles que hasta ahora no han sido revelados”, sostuvo el letrado.

De igual manera, también estará Alexis AA, sobrino de ‘Cri Cri’. “En esta oportunidad vengo a acompañar a mi tío Cristian. Él sabe que yo lo apoyo en absolutamente todo. Lo apoyé en todo su proceso y verdaderamente no se pierdan El valor de la verdad porque mi tío contará cosas que nunca han salido a la luz”, comentó.

Finalmente, estará su madre Judith Cecilia Guadalupe, quien resaltó el apoyo dado a su hijo durante su estadía en prisión. “Vengo a apoyar a mi hijo desde el día uno hasta los once meses y seis días (que estuvo en prisión) que no dejé de luchar por él”, expresó.

Del mismo modo, Beto Ortiz dejó un mensaje antes de la emisión del programa. “Esta es la oportunidad que tienen tanto Cri Cri como su familia de salir en los medios y contar lo que realmente pasó, va a ser muy importante porque vamos a conocer la verdad completa”, manifestó el periodista.

Cristian Martínez ‘Cri Cri’ salió de prisión luego de 11 meses

Cristian Martínez Guadalupe, primo del exfutbolista Jefferson Farfán, recuperó su libertad tras haber sido excarcelado del Penal de Lurigancho, luego de que una joven de 19 años lo denunciara por presunto abuso sexual en el 2024 en inmueble ubicado en el distrito limeño de La Molina.

Martínez Guadalupe fue liberado el último miércoles 27 de agosto tras haber estado casi 11 meses cumpliendo un mandato de prisión preventiva que le impuso el Poder Judicial a pedido del Ministerio Público, a raíz de este caso.

La familia de Christian Martínez indicó a la prensa que su liberación se produjo tras una serie de pruebas periciales que resultaron a su favor. Fabiola, esposa del también conocido como “Cri Cri”, expresó su felicidad al ver libre al padre de sus hijos.

“Muy feliz y él también ha estallado de alegría. Hemos gritado, hemos llorado. Mi hijita es la que más ha extrañado a su papá. Nunca lo he abandonado, no lo iba a hacer tampoco”, exclamó Fabiola a los medios.