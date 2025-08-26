“Somos buenos amigos”: Nicola Porcella descarta tener un romance con la modelo Flor Ortola

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Nicola Porcella salió al frente luego de ser visto en aparente escena de besos con la modelo argentina Flor Ortola. El actor peruano, quien viene triunfando en México, habló luego de las imágenes donde se le ve yendo, con la exintegrante de Esto es guerra, hacia su departamento en Lima después de salir de un conocido local nocturno.

Fue ante las cámaras de Amor y Fuego que la nueva figura de Televisa negó que haya besado a la argentina y aseguró que en el box de la discoteca había “un montón de gente” y no solo la modelo. Del mismo modo, mencionó que “continuó la fiesta” en su casa.

“Estaba todo el mundo. Estaba Rafael (Cardozo). Estaban otros amigos. No hay nada con ella”, expresó Nicolla mencionando que si fuera cierto “no tendría nada de malo” ya que tanto él como Flor “están solteros”.

“No pasa nada. No nos vamos a poner de monjes a decir que somos santos porque no lo somos. Estoy soltero hace ocho años. Creo que tampoco tiene nada de malo si pasara algo”, comentó Porcella, quien vino de vacaciones al Perú.

En ese sentido, el excapitán de Las Cobras en el reality Esto es guerra recalcó que Flor Ortola es amiga de él y de Rafael Cardozo. “Hay una amistad. Somos buenos amigos. No hubo beso. Lástima. Si me ampayas tendré que aceptar. Por ahora, no”, añadió.

Al ver las imágenes de la aparente escena de besos con Ortola, la personalidad de televisión explicó: “No diría nada. Estamos solteros. No le veo nada de malo”.

Nicola Porcella interpreta a Camilo Palacios en la telenovela Amanecer. | Fuente: Instagram (nicolaporcella12)

Nicola Porcella y Flor Ortola fueron captados en discoteca

Nicola Porcella fue visto junto con Flor Ortola dentro de una discoteca para luego salir juntos tomados de la mano, subirse a una camioneta negra e ir al departamento del exintegrante de Esto es guerra.

De acuerdo con las imágenes difundidas por Amor y fuego, el denominado ‘Novio de México’ vino al Perú de visita para dirigirse a una conocida discoteca limeña en un box privado, donde estaba con un grupo de amigos.

Es así como el actor peruano de la telenovela Amanecer, de Televisa, apareció caminando dentro del local nocturno acompañado de Rafael Cardozo y otro amigo. Según se pudo ver en las imágenes, captadas el último sábado 23 de agosto, la argentina Flor Ortola hace su aparición en el lugar entrando al box donde estaba Porcella.

Tanto Nicola como Flor estuvieron bailando muy pegados hasta exponer una aparente escena de besos entre ambos. “Ella no lo suelta del cuello, se agarra de él”, expresa la voz en off del reportaje asegurando que estuvieron hasta altas horas de la noche.

La argentina Flor Ortola regresó al reality Esto es guerra en junio de este año. | Fuente: Instagram: @flor.ortola

Nicola Porcella y Flor Ortola se van juntos a departamento

Luego de los supuestos gestos cariñosos, Nicola Porcella y Flor Ortola salen de la disco agarrados de la mano “a vista y a paciencia de todos”. Por su parte, se pudo ver a Rafael Cardozo saliendo del mismo local y yéndose a otro lado por su cuenta.

En seguida, la exparticipante de Esto es guerra sube a la parte posterior de una camioneta negra con Nicola Porcella. El vehículo, que estaría manejado por un chófer, llega hasta el edificio donde el presentador peruano tiene un departamento.

A la mañana siguiente, el domingo 24 de agosto, las cámaras de Amor y fuego pudieron captar a Flor Ortola bajando de las escaleras del edificio para tomar un taxi e irse del lugar.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que Flor Ortola aparece en un mismo lugar con Porcella. En febrero de este año, la influencer de 32 años estuvo en la celebración que organizó Nicola, para su cumpleaños y dentro su casa, en el país azteca. ¿Estaremos frente a un nuevo romance? Veremos.