Ernesto Pimentel reflexiona sobre la polémica entrevista a Christian Cueva y Pamela Franco: “No es mi intención ser juez”

Ernesto Pimentel se refirió a la entrevista que generó controversia en Esta Noche, defendió su rol como comunicador y habló sobre su continuidad en América Televisión y nuevos proyectos.

Ernesto Pimentel fue el invitado de Johnny Padilla en En Escena de RPP, el último sábado. El encuentro, durante la última emisión del programa en 2025, dejó varias reflexiones sobre su presente profesional, los desafíos de Esta Noche, la polémica entrevista a Christian Cueva y Pamela Franco, y los proyectos que ya alista en América Televisión.

Al referirse a la conversación que sostuvo con el futbolista en su programa, Pimentel subrayó que existe un vínculo previo. “A Cueva lo conozco hace 12 años, conozco a sus padres”, señaló. En esa línea, aclaró que nunca ha ocultado el aprecio que siente por él, aunque fue enfático al marcar una diferencia: “Su situación como padre tiene una gran desventaja, que es el dolor que se le causa a sus hijos”.

La polémica entrevista a Cueva

Uno de los momentos más comentados de Esta Noche en 2025 fue la entrevista de Pimentel con Christian Cueva y Pamela Franco, que generó críticas en redes sociales. Pimentel aseguró respetar todas las opiniones, pero recordó que existen límites legales que no puede cruzar. “Hay temas judicializados que no se pueden tocar, y esas condiciones deben respetarse”, afirmó.

Además, negó que el espacio haya sido pensado para “lavarle la cara” al futbolista. “Ya quisiera yo tener ese poder”, ironizó. Para él, Cueva atraviesa un momento personal complejo y no le corresponde juzgarlo. “Yo no he estudiado para fiscal. No es mi intención ser juez. Soy comunicador. Yo pongo a la persona en la palestra y el que decide al final es el público”.

Sobre las críticas por no haber sido más duro con el jugador, explicó que sí abordó aspectos sensibles, como la ausencia de Cueva en la vida de sus hijos, aunque siempre cuidando el tono. “Hay situaciones legales que se expresan, pero me enfoqué en la pareja, en Pamela Franco y Cristian Cueva, porque ese era el camino del tema”.

Cueva, el fútbol y la música

Consultado sobre la faceta musical de Cueva, Pimentel fue práctico: mientras haya público y el propio jugador tenga claro que es futbolista que canta, no ve problema alguno. Incluso aseguró que lo contrataría sin dudarlo para sus shows en vivo. Eso sí, aclaró que no le pagó por la entrevista.

También tuvo palabras para Pamela López, a quien reconoció como una mujer que hace su mayor esfuerzo por salir adelante, y expresó su deseo de que la familia encuentre un punto de encuentro que beneficie, sobre todo, a los hijos.

Invitados, decisiones editoriales y límites

Al hacer un balance del ciclo de Esta Noche, Pimentel destacó los programas dedicados a la música criolla y la presencia de artistas como Susana Baca, Lucía de la Cruz, Corazón Serrano, Son del Duke y Marisol. Reconoció que hubo situaciones incómodas con algunos invitados, pero defendió su derecho a marcar la pauta del contenido.

“Muchas veces he tenido material que para otros sería polémico y he decidido no ponerlo. Es mi decisión”, afirmó, subrayando que prioriza no involucrar a terceros ni profundizar conflictos innecesarios.

¿Continuará en América Televisión?

Ernesto Pimentel confesó que, pese al éxito de su programa, siente que aún tiene pendientes. “A veces me quedo con la sensación de que falta más. Como el espacio tiene una línea marcada por el humor y la música como ingrediente, siempre se me queda algo en el tintero”, explicó. Por ello, no descartó impulsar un proyecto dedicado exclusivamente a la música. “Quizás con América, quizás no en América”, comentó.

Ante la pregunta directa sobre si ya firmó contrato, Pimentel fue claro: sigue vinculado al canal y se siente respaldado. Recordó que Esta Noche nació como un reto de tres meses, luego se amplió a seis y finalmente se extendió durante todo el año. “Yo sigo en América Televisión, me siento acogido”, señaló.

El especial de Año Nuevo

Para cerrar, Ernesto Pimentel anunció el tradicional especial de Año Nuevo que se emitirá el 31 de diciembre por América Televisión, de 10 p.m. a 1 a.m., con grandes agrupaciones y una propuesta especial que incluirá, por primera vez, la presencia de Flor Pucarina junto a Amaranta y Ruby Palomino.

En paralelo, también prepara su esperado show en vivo para recibir el 2026, con Son del Duke y La Bella Luz, en una noche llena de sorpresas. Las entradas ya están disponibles en Vaope y, como cada año, Pimentel promete acompañar al público desde la noche hasta el amanecer.

