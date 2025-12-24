“Me gustaría casarme”: Christian Cueva revela que ya tiene planes de boda con Pamela Franco

Últimas Noticias
Christian Cueva revela que ya tiene planes de boda con Pamela Franco
Christian Cueva revela que ya tiene planes de boda con Pamela Franco | Fuente: Instagram
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

¡Suenan las campanas! Christian Cueva afirmó que ya piensa en un eventual matrimonio con Pamela Franco "a mitad de 2026 para adelante". "Se tiene que dar", expresó.

Christian Cueva reveló que ya tiene planes de boda con Pamela Franco. El futbolista peruano mencionó que ya piensa en un eventual matrimonio con la cantante de cumbia con quien viene promocionando su reciente éxito El perro del hortelano.

Fue en una entrevista con Daniel Marquina y Mariella Zanetti, en radio MegaMix, que el futbolista peruano confesó lo que piensa de su relación para el 2026. “Sí o sí se tiene que dar (la boda)”, expresó el popular ‘Aladino’.

“Primero estoy saliendo de un tema legal. Pero sí, me gustaría casarme (…) Quiero acabar el año bien. Eso es lo importante. Comenzar un año nuevo. (El matrimonio) sería de mitad de año de 2026 para adelante”, declaró el exvolante de la selección peruana.

Por otro lado, no descartó tener hijos con la intérprete de Dile la verdad. “Sí, lo hablamos. Pero siempre, nuestra prioridad es ver por nosotros y nuestros hijos”, sostuvo.

En otro momento, Cueva recalcó la confianza que tiene con Pamela Franco al estar fuera del país los últimos meses cuando jugaba fútbol profesional en Ecuador.

“Es una situación difícil porque quisieras estar con tu pareja, pero cuando las cosas fluyen, todo sale a la perfección. En el tiempo que estuve en Ecuador no sentí (su ausencia). Ella venía y yo iba a Lima a ver a mis hijos. Estar enamorado me hace feliz”, acotó.

Christian Cueva estuvo en MegaMix con Daniel Marquina y Mariella Zanetti.
Christian Cueva estuvo en MegaMix con Daniel Marquina y Mariella Zanetti. | Fuente: Instagram (megamixperu)

Pamela Franco y Christian Cueva presentan su nueva canción

Pamela Franco y Christian Cueva presentaron su nuevo tema El perro del hortelano, el cual llegará este verano a varios radios a nivel nacional.

“Estoy feliz por este momento. Pamela tiene su trayectoria como artista, como cantante. Hoy sacamos una canción que realmente ya lo habíamos pensado hace mucho tiempo. La verdad creo que será un boom”, resaltó Cueva.

Del mismo modo, el futbolista señaló que la idea de la canción fue de Pamela Franco y que la letra fue hecha por el compositor peruano Carlos Rincón. “Yo siempre la apoyé”, añadió.

Asimismo, la propia Pamela Franco se contactó vía telefónica a radio MegaMix para dar más detalles de la nueva canción con su pareja. “Ya falta poco para que se estrene el videoclip”, declaró.

“Nos hemos bacilado. Cuando la gente lo vea, se va a bacilar. Christian no solo canta, sino que también actúa. Él es ‘mil oficios’. Canta, anima, hace de productor, mánager. También hace de seguridad. Lo importante es que todo lo hace bien. Estoy enamorada”, mencionó.

Pamela Franco y Christian Cueva cantaron juntos en evento en SMP

Pamela Franco y Christian Cueva sorprendieron a todos al cantar y animar juntos durante un show en el distrito de San Martín de Porres (SMP) la noche del último jueves 11 de diciembre.

Fue la propia Pamela Franco quien compartió videos en sus historias en Instagram, subidos por el área de prensa del mencionado distrito, de un evento donde estuvo cantando sus clásicos temas de cumbia ante el público de SMP acompañado de una orquesta y un grupo de bailarinas.

No obstante, lo más llamativo fue la presencia del futbolista Christian Cueva en el escenario, quien se encargó de animar el evento. Luciendo lentes, un pantalón con estilo pijama y un polo negro, el volante exclamó: “Mi gente de San Martín (…) Sabroso. Ayayay.”.

Del mismo modo, Pamela Franco lució un conjunto de vestir azul con diseños rojos. Ella empezó a bailar y moverse al ritmo de la orquesta mientras que Cueva empezó a menear las caderas provocando las carcajadas de la cumbiambera.

Eso no es todo. Varios usuarios en TikTok grabaron a la cantante y al exintegrante de la selección peruana en dicho evento cantando Hasta el fin del mundo, Nos queremos y qué, Siempre te amaré, entre otros de sus canciones más sonadas en YouTube.

