“Me gustaría casarme”: Christian Cueva revela que ya tiene planes de boda con Pamela Franco

Christian Cueva reveló que ya tiene planes de boda con Pamela Franco. El futbolista peruano mencionó que ya piensa en un eventual matrimonio con la cantante de cumbia con quien viene promocionando su reciente éxito El perro del hortelano.

Fue en una entrevista con Daniel Marquina y Mariella Zanetti, en radio MegaMix, que el futbolista peruano confesó lo que piensa de su relación para el 2026. “Sí o sí se tiene que dar (la boda)”, expresó el popular ‘Aladino’.

“Primero estoy saliendo de un tema legal. Pero sí, me gustaría casarme (…) Quiero acabar el año bien. Eso es lo importante. Comenzar un año nuevo. (El matrimonio) sería de mitad de año de 2026 para adelante”, declaró el exvolante de la selección peruana.

Por otro lado, no descartó tener hijos con la intérprete de Dile la verdad. “Sí, lo hablamos. Pero siempre, nuestra prioridad es ver por nosotros y nuestros hijos”, sostuvo.

En otro momento, Cueva recalcó la confianza que tiene con Pamela Franco al estar fuera del país los últimos meses cuando jugaba fútbol profesional en Ecuador.

“Es una situación difícil porque quisieras estar con tu pareja, pero cuando las cosas fluyen, todo sale a la perfección. En el tiempo que estuve en Ecuador no sentí (su ausencia). Ella venía y yo iba a Lima a ver a mis hijos. Estar enamorado me hace feliz”, acotó.