"Ella me descalifica como padre": Farid Ode dice que ya no habla con Mariella Zanetti tras conflicto por su hija

Farid Ode se pronunció luego de que Mariella Zanetti afirmara haberse deprimido al ser llamada “mala madre” en redes sociales tras el conflicto entre el empresario y su actual esposo Javier Blondet por supuestos maltratos a Gamille, hija de Ode y la exvedette.

En efecto, Zanetti calificó de “injustos” los comentarios hacia ella después de la pelea callejera entre Farid Ode y Javier Blondet que acabó en una denuncia en la Comisaría de Surco meses atrás.

Al respecto, el empresario cevichero aseguró que “nunca descalificó” a Mariella Zanetti como madre y que más bien es ella y su familia quienes, según Farid, siempre le cuestionaron su rol paterno. “Nunca voy a descalificar a Mariella como madre, porque siempre ha sido una buena madre, pero últimamente le daba más apoyo a su marido que a su hija”, comenzó diciendo Ode.

Del mismo modo, recalcó que Mariella Zanetti no fue la única que apoyó a Gamille en sus estudios, por lo que mostró su molestia ante los dichos de la personalidad de televisión donde asegura lo contrario.

“Ella me ha descalificado como padre, diciendo y argumentando que solo ella ha sacado adelante a mi hija. Ella y su familia siempre me han descalificado como padre y eso es lo que me molesta. Tanto ella como yo hemos sacado adelante a nuestra hija”, sostuvo en declaraciones para Trome.

Al ser consultado de si cree que está mal que las personas le hayan dicho “mala madre” a Mariella Zanetti, Ode contestó: “¿Cuántos años me descalificó como padre ante el Perú entero? Pero ahora que le han dicho eso (mala madre), le duele por no sacar cara por su hija. A quien le cae el guante que se lo chante”.

Gamille es la hija mayor del empresario Farid Ode y la actriz cómica Mariella Zanetti. | Fuente: Instagram (odejaramillo)

Farid Ode afirma que ya no habla con Mariella Zanetti tras pelea callejera con su esposo

En otro momento, Farid Ode aseguró que ya no habla más con Mariella Zanetti luego de la pelea callejera contra el esposo de ella Javier Blondet, la cual acabó en agresiones y una denuncia en su contra en la comisaría de Surco.

"Después de todo lo que pasó, prefiero solo tener comunicación con mi hija", señaló. "Ya no tengo nada que hablar con Mariella, mi hija ya se independizó, vive sola y es una profesional", mencionó el empresario.

Del mismo modo, resaltó que hay "varias razones" por las cuales su hija Gamille, de 22 años, decidió mudarse y vivir sola y no solo por los presuntos conflictos con su padrastro.

"Hay varias razones. Una de estas es porque mi hija es mayor de edad, quería independizarse y otra es porque no se sentía cómoda con el trato que le daba este señor”, acotó Ode.

Farid Ode denunció a Javier Blondet por supuestos maltratos a su hija Gamille. | Fuente: Instagram

Mariella Zanetti confiesa haberse deprimido tras ser llamada "mala madre"

Mariella Zanetti afirmó haberse deprimido al ser llamada “mala madre” luego del conflicto entre su actual esposo Javier Blondet y el empresario Farid Ode, padre de su hija mayor Gamille.

La exintegrante de Recargados de risa calificó de “injustos” los comentarios hacia ella afirmando que le dio “todo lo mejor” a su hija Gamille.

“Yo me peleo porque considero que la gente está muy equivocada. No me pueden decir mala madre a mi después de haber educado a una chica maravillosa de 22 años”, comentó Zanetti en entrevista con Aldo Miyashiro en el programa Habla chino.

Del mismo modo, destacó no solo haber apoyado a su hija Gamille en lo económico, sino también en haberle dado “los mejores valores y ejemplos”.

"Yo he ido a trabajar con ella cuando era niña. Era una época en la que no tenía carro y hacía circo de lunes a domingo. No tenía nada y yo cargaba con mi hija sola porque no tenía a nadie que me apoye a mi lado”, sostuvo Mariella claramente conmovida: “Qué me digan a mi mala madre (es injusto). Esa niña es lo que es hoy en este momento gracias a mí”.

Por último, ratificó que ser llamada “mala madre” es “la noticia más injusta publicada sobre ella”. “Me deprimió, porque sentí que era prácticamente injusta y que me doló en el alma por todos los sacrificios y el trabajo que me ha costado ha sido, que me digan mala madre”, señaló.