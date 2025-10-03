"Me deprimió que me digan mala madre": Mariella Zanetti respondió a críticas por conflicto con Farid Ode

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Mariella Zanetti afirmó haberse deprimido al ser llamada “mala madre” luego del conflicto entre su actual esposo Javier Blondet y el empresario Farid Ode, padre de su hija mayor Gamille, quien se quejó de supuestos maltratos de la pareja de la actriz cómica, con quien convive, desatando un mediático conflicto que acabó en la comisaría meses atrás.

Ahora, la popular personalidad de televisión responde a los cuestionamientos en su contra calificando de “injustos” los comentarios hacia ella afirmando que le dio “todo lo mejor” a Gamille. “Yo me peleo porque considero que la gente está muy equivocada. No me pueden decir mala madre a mi después de haber educado a una chica maravillosa de 22 años”, comentó Zanetti en entrevista con Aldo Miyashiro en el programa Habla Chino.

En ese sentido, la exvedette destacó no solo haber apoyado a su hija Gamille en lo económico, sino también en haberle dado “los mejores valores y ejemplos”.

“Yo he ido a trabajar con ella cuando era niña. Era una época en la que no tenía carro y hacía circo de lunes a domingo. No tenía nada y yo cargaba con mi hija sola porque no tenía a nadie que me apoye a mi lado”, sostuvo Mariella claramente conmovida: “Qué me digan a mi mala madre (es injusto). Esa niña es lo que es hoy en este momento gracias a mí”.

En otro momento, ratificó que ser llamada “mala madre” es “la noticia más injusta publicada sobre ella”. “Me deprimió, porque sentí que era prácticamente injusta y que me doló en el alma por todos los sacrificios y el trabajo que me ha costado ha sido, que me digan mala madre”, enfatizó.

Gamille es la hija mayor del empresario Farid Ode y la actriz cómica Mariella Zanetti. | Fuente: Instagram (odejaramillo)

Farid Ode afirma que buscará "estar en paz" con Mariella Zanetti

Farid Ode asegura que buscará conversar con Mariella Zanetti luego del conflicto generado, meses atrás, con el esposo de la exvedette Javier Blondet. Esto, debido a las quejas de Gamille, la hija mayor de Farid y Mariella, por un supuesto maltrato psicológico de parte de su padrastro.

El empresario aseguró que tendrá como objetivo estar “en paz” con su expareja Mariella Zanetti después de que esta contará intimidades de su relación con Ode en el programa El valor de la verdad.

Como se recuerda, Zanetti arremetió contra Ode por pelear el frente de su casa y golpear a su esposo generando una pelea callejera. No obstante, Farid mencionó ser “un hombre de paz”. “No he tenido ningún tipo de comunicación con Mariella. Siempre he sido un hombre de paz, de llevarme bien o conversar en algún momento con la madre de mi hija”, comentó.

Asimismo, resaltó la buena relación que tenían ambos como padres por lo que estará pendiente de hablar con actriz y personalidad de televisión. “A mí no me quita la paz hablar con Mariella, al contrario, me sentiría bien hacerlo a mis 51 años. Ella es la madre de mi hija y en algún momento se dará esa conversación”, señaló a Trome.

Farid Ode denunció a Javier Blondet por supuestos maltratos a su hija Gamille. | Fuente: Instagram

Farid Ode y esposo de Mariella Zanetti protagonizaron gresca

Una fuerte pelea callejera entre Farid Ode y Javier Blondet, actual esposo de Mariella Zanetti, quedó registrada en video y difundida en el programa Magaly TV: La firme. El enfrentamiento ocurrió en los exteriores del domicilio de la exvedette y frente a varios vecinos.

Según las imágenes, Ode y Blondet se enfrentaron a golpes y patadas. En un momento, el primero logró lanzarle un objeto que habría impactado a la pareja de Mariella Zanetti. "Si vuelves a insultar a mi hija, te mato", se escucha gritar a Farid durante el altercado.

Farid Ode explicó que su reacción fue provocada por una llamada telefónica de su hija, Gamille Ode, de 22 años, quien le habría contado que sufría constantes humillaciones por parte de Blondet.

"Ese señor la viene hostigando desde que mi hija tenía 16 años. Le dice que le va a quitar el trabajo, la insulta, la humilla. Mi hija puede ser adulta, pero sigue siendo una mujer expuesta", declaró en junio último.

Tras el enfrentamiento, Javier Blondet denunció a Farid Ode por agresión física. Sin embargo, este último también presentó una denuncia contra Blondet por presunto maltrato psicológico hacia su hija.