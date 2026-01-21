Flavia López se pronuncia sobre representar al Perú en el Miss Grand International All Stars

La Miss Grand Perú 2025 aclaró que no está en sus planes competir en la edición All Stars del certamen, que se realizará en mayo en Bangkok.

A medida que se acerca la primera edición del Miss Grand International All Stars, que se celebrará en mayo en Bangkok, una pregunta sigue rondando entre los fanáticos peruanos del certamen: ¿quién representará a Perú en esta nueva competencia?

La presencia peruana en el Miss Grand International (MGI) ha sido históricamente destacada. María José Lora (2017) y Luciana Fuster (2023) lograron coronarse como reinas del certamen, mientras que en 2024 Arlette Rujel alcanzó el Top 10, consolidando al país como una potencia dentro del concurso. Por ello, la expectativa en torno al MGI All Stars no es menor.

La respuesta de Flavia López

En redes sociales, muchos seguidores del certamen han pedido de manera insistente que la representante sea Flavia López, Miss Grand Perú 2025 y una de las candidatas más populares de la edición pasada, especialmente tras sobreponerse a un accidente ocurrido durante la concentración internacional.

Sin embargo, aunque hasta el momento no se ha anunciado oficialmente quién representará a Perú, al menos ya hay una respuesta clara por parte de Flavia. A través de una transmisión en vivo en redes sociales, la modelo descartó su participación.

“Yo ya viví la experiencia maravillosa de ir a Miss Grand International. Disfruté cada día de la competencia a pesar de mi lesión, y creo que eso lo pudo notar todo el mundo. Es una experiencia con la que me quedaré para siempre, pero no está en mis planes ir al All Stars”, comentó.

La primera edición del MGI All Stars

El camino hacia el MGI All Stars comenzó en diciembre de 2025, dos meses después de que Emma Tiglao se coronara como Miss Grand International 2025. En ese momento, la organización sorprendió al anunciar que estaba por escribir un nuevo capítulo en su historia con el lanzamiento de su versión All Stars, concebida como una competencia de alto nivel.

Semanas más tarde, se detalló el perfil de las participantes: mujeres y mujeres trans que hayan competido previamente en certámenes internacionales, sin límite de estado civil o maternidad, y con edades entre 20 y 40 años.

La primera candidata en confirmar su participación fue Tharina Botes, de Tailandia. La modelo de 29 años representó a su país en Miss International 2016 y en Miss Mundo 2023, donde alcanzó el Top 25. A ella se sumaron posteriormente Melisha Lin (Malasia) y Fuschia Anne Ravena (Filipinas), quien hace historia como la primera mujer trans en esta edición.

¿Cuándo y dónde se realizará el MGI All Stars?

En diciembre de 2025, la organización confirmó que Bangkok, Tailandia, será la sede de la primera edición del Miss Grand International All Stars. Inicialmente, el certamen estaba programado para comenzar el 25 de enero de 2026, con una gran final prevista para el 13 de febrero.

No obstante, en diciembre de 2025, el concurso fue reprogramado debido a la extensión de las festividades de Año Nuevo y posibles retrasos en los trámites de visas para las participantes. Finalmente, en de enero de 2026, Miss Grand International anunció el calendario definitivo: el certamen se desarrollará del 18 al 30 de mayo, con la gran final programada para el 30 de mayo.

