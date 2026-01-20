Miss Grand International All Stars confirma a su primera candidata latina en su edición inaugural

El nuevo certamen del Miss Grand International empieza a tomar forma y suma representación latinoamericana rumbo a su debut en Bangkok.

La primera edición del Miss Grand International All Stars ya tiene a su primera candidata latina confirmada. Este lunes 19 de enero, la organización anunció a través de sus redes sociales que Chabeli Peña, representante de República Dominicana, formará parte del certamen que se celebrará en mayo de 2026 en Bangkok, Tailandia.

“Muy feliz y agradecida de unirme a la familia Grand. República Dominicana, allá vamos”, escribió la modelo en sus redes sociales tras el anuncio. Peña, de 28 años, cuenta con amplia experiencia en concursos de belleza: en 2024 fue cuarta finalista del Universal Woman, consolidándose como una figura competitiva en el circuito internacional.

La primera edición del MGI All Stars

El camino hacia el MGI All Stars comenzó en diciembre de 2025, dos meses después de que Emma Tiglao se coronara como Miss Grand International 2025. En ese momento, la organización sorprendió al anunciar que estaba por escribir un nuevo capítulo en su historia con el lanzamiento de su versión All Stars, concebida como una competencia de alto nivel.

Semanas más tarde, se detalló el perfil de las participantes: mujeres y mujeres trans que hayan competido previamente en certámenes internacionales, sin límite de estado civil o maternidad, y con edades entre 20 y 40 años.

La primera candidata en confirmar su participación fue Tharina Botes, de Tailandia. La modelo de 29 años representó a su país en Miss International 2016 y en Miss Mundo 2023, donde alcanzó el Top 25. A ella se sumaron posteriormente Melisha Lin (Malasia) y Fuschia Anne Ravena (Filipinas), quien hace historia como la primera mujer trans en esta edición.

Lista completa de candidatas confirmadas

Armenia : Lilia Gzraryan

: Lilia Gzraryan Canadá : Alexandra Zanela

: Alexandra Zanela China : Sonia Xu Ziyan

: Sonia Xu Ziyan Filipinas : Alexia Núñez y Fuschia Anne Ravena

: Alexia Núñez y Fuschia Anne Ravena India : Sanjana Sekharmantri

: Sanjana Sekharmantri Japón : Yuka Oyama

: Yuka Oyama Malasia : Melisha Lin

: Melisha Lin Myanmar : Thet San Andersen

: Thet San Andersen Reino Unido : Harriotte Lane

: Harriotte Lane República Dominicana : Chabeli Peña

: Chabeli Peña Singapur : Qatrisha Zairyah

: Qatrisha Zairyah Tailandia : Tharina Botes

: Tharina Botes Vietnam: Hương Giang Nguyễn

¿Quién representará a Perú en el MGI All Stars?

Hasta el momento, no se ha confirmado quién será la representante peruana en esta primera edición del Miss Grand International All Stars. Sin embargo, la presencia de Perú en el certamen ha sido históricamente destacada: María José Lora (2017) y Luciana Fuster (2023) se alzaron con la corona, mientras que en 2024 Arlette Rujel logró posicionarse en el Top 10.

¿Cuándo y dónde se realizará el MGI All Stars?

En diciembre de 2025, la organización confirmó que Bangkok, Tailandia, será la sede de la primera edición del Miss Grand International All Stars. Inicialmente, el certamen estaba programado para comenzar el 25 de enero de 2026, con una gran final prevista para el 13 de febrero.

No obstante, en diciembre de 2025, el concurso fue reprogramado debido a la extensión de las festividades de Año Nuevo y posibles retrasos en los trámites de visas para las participantes. Finalmente, en de enero de 2026, Miss Grand International anunció el calendario definitivo: el certamen se desarrollará del 18 al 30 de mayo, con la gran final programada para el 30 de mayo.

