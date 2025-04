De Nickelodeon a OnlyFans: Amanda Bynes se une a la plataforma con importante aclaración

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Amanda Bynes, exestrella de Nickelodeon recordada por sus papeles en All That y The Amanda Show, acaba de dar una noticia que enmudeció las redes sociales: su reciente incursión a la plataforma OnlyFans con el fin de conectarse con todos sus seguidores.

La exactriz de comedias románticas juveniles como Una chica en apuros y Lo que una chica quiere usó su Instagram para informar que se creó una cuenta en OnlyFans, pero que no la usará para para publicar "contenido inadecuado".

En la imagen, compartida en sus historias el último martes, se puede ver el perfil verificado de Amanda Bynes en OnlyFans, además, se conoció que la también diseñadora de modas puso el precio de 50 dólares para que las personas puedan suscribirse.

"Estoy en OnlyFans ahora. Aviso: estoy haciendo OnlyFans para chatear con mis seguidores a través de mensajes directos. No voy a publicar ningún contenido inadecuado", se lee en la publicación donde hay dos fotos de la propia Amanda.

Es así como la exactriz de 39 años empezó a incursionar en la popular plataforma donde ya varias estrellas de la música, cine, modelaje y televisión usan con el fin de generar ingresos adicionales y compartir contenido exclusivo con sus fieles fanáticos.

Entre las celebridades que tienen cuentasen OnlyFans están: Denise Richards, Larsa Pippen, Cardi B, Tyler Posey, Bella Thorne, Drea de Matteo, Jessie Cave, Lily Allen, entre otros.

¿Quién es Amanda Bynes?

Amanda Laura Bynes es una exactriz estadounidense que se hizo conocida en televisión desde los 10 años en el programa infantil All That en Nickelodeon. Su talento hizo que el estudio le dé su propio programa llamado The Amanda Show donde compartió escenario con Drake Bell, Josh Peck y Nancy Sullivan.

Luego de ganar varios premios, Bynes incursionó en varias películas románticas y de comedia adolescente donde destacan: Lo que uno chica quiere (2003), Una chica en apuros (2006), Sydney White (2007) y Hairspray (2007), donde actuó al lado de John Travolta, Nikki Blonsky, Adam Shankman, Zac Efron, entre otros.

Del mismo modo, estuvo en la comedia Un gran mentiroso actuando al lado de Frankie Muniz. Su última aparición en una película fue el 2010 en Se dice de mí, donde actuó al lado de Emma Stone.

Amanda Bynes y su alejamiento de la actuación

Amanda Bynes dejó de actuar a los 24 años debido a la depresión que la aquejaba. De acuerdo con People, la exactriz tenía "problemas con su imagen corporal" la cual fue reflejada primero en la película Una chica en apuros y posteriormente en Se dice de mí. "Cuando vi esa película me convencí de que debía dejar de actuar", declaró a Paper.

Luego de abandonar la actuación, Bynes se vio envuelta en problemas contra la ley que la llevaron a ser arrestada en varias ocasiones por atropellos y fugas en auto estando bajo efectos del alcohol. Tiempo después, la expresentadora de televisión fue acusada de provocar un incendio afuera de una casa desconocida provocándose heridas a sí misma.

Debido a sus problemas de salud mental, sus padres, Lynn y Rick Bynes, solicitaron la tutela de la exestrella juvenil, algo que fue concedido por un juez en agosto de 2013 hasta marzo de 2022, cuando un fallo provisional determinó que la tutela "ya no era necesaria".

Actualmente, Amanda Bynes se dedica a crear diseños de ropa. En octubre del 2024 anunció una colaboración con el diseñador Austin Babbit, conocido como Asspizza, para una línea de ropa con ilustraciones originales creadas por ella. "Estamos trabajando en hacer una exposición de arte emergente en diciembre que incluirá arte y ropa", manifestó a People.

