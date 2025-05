¿Se une a 'América Hoy'? Giacomo Bocchio reaparece en televisión tras su salida de 'El gran chef famosos'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Giacomo Bocchio volvió a la televisión luego de salir de El gran chef famosos. El popular cocinero peruano estuvo este martes 27 de mayo en el programa América Hoy para preparar una Papa a la huancaína a la chiclayana y mostrar sus conocidas dotes culinarias en vivo.

¿Se queda en América Hoy? Por el momento, se sabe que Giacomo Bocchio estuvo como invitado especial en el magazine conducido por Ethel Pozo, Janet Barboza y Edson Dávila ‘Giselo’. Bocchio volvió al programa de América Televisión luego de su primera aparición en el 2020. Es decir, antes de su incursión en El gran chef famosos.

“Buenos días, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes (...) Me acuerdo cuando vine (antes de El gran chef famosos)”, comenzó diciendo el también influencer culinario mientras repasaba la receta del mencionado platillo.

En seguida, Ethel Pozo le preguntó a Giacomo Bocchio si extrañaba cocinar en televisión. Al respecto, este último sostuvo: “Un poquito sí, pero también tengo mucha más libertad de tiempo y yo disfruto de mi libertad y de mi tiempo. Es mucha adrenalina estar en televisión y eso de estar en vivo mucho más. Yo admiro el trabajo en vivo”.

En otro momento, Giacomo Bocchio afirmó que siempre “engríe” a su esposa Brenda Dávila, quien también es cocinera. “Sí, bastante. La engrío mucho. Ella a mí y yo a ella”, comentó. Del mismo modo, mencionó que la semana pasada ambos cocinaron juntos por primera vez para su canal de YouTube. “Hicimos una tarta de queso vasca en la cocina de mi casa. Quedó increíble. Es como un cheesecake, pero sin masa”, señaló.

Giacomo Bocchio anunció su salida de El gran chef famosos. Por medio de Instagram, el cocinero peruano confirmó que fue despedido del popular reality de cocina luego de once temporadas donde compartió la mesa del jurado junto con Javier Masías y Nelly Rossinelli.

“Me han preguntado muchísimo, y me siguen preguntando muchísimo, si voy a seguir en El gran chef y la respuesta es no. No voy a estar en El gran chef famosos la siguiente temporada. Es una decisión que ha tomado el canal. Están apostando por algo diferente y les deseo lo mejor”, mencionó el cocinero en marzo de este año.

Asimismo, Giacomo Bocchio agradeció a El gran chef famosos por darle la oportunidad de enseñar a cocinar a través del programa desde su estreno el 1 de marzo de 2023.

"Deseo que al programa le vaya muy bien, que siga enseñando, que siga compartiendo conocimientos. Espero haber podido ser de mucha ayuda y mucha utilidad para las personas que han visto el programa a lo largo de estas 11 temporadas en las que yo estuve. Creo que se ha podido compartir bastantes conocimientos gastronómicos”, sostuvo.

Por último, añadió: “Me quedo muy feliz de escuchar que en los mercados ya hablan de técnica, de cortes de precisión, de fondos. Eso es algo que ha calado en la sociedad peruana y me siento muy feliz de haber podido participar en eso”.

Giacomo Bocchio habló sobre su despido de El gran chef famosos

Giacomo Bocchio dio detalles de su despido de El gran chef famosos. Fue en el podcast de Gisella Valcárcel que el cocinero peruano habló de su salida de Latina semanas después de dar a conocer la noticia en redes sociales.

Al respecto, Bocchio aseguró que fue despedido y que no le dieron un motivo en específico. Además, recalcó que solo le dijeron que estaban buscando "nuevas propuestas", descartando así su creencia religiosa, como tanto se habló en redes sociales.

"Yo no sé, realmente no lo sé (por qué me despidieron). A mí no me han dado explicaciones, solo hablé con el señor Pereira (gerente de Programación y Contenidos de Latina) y me dijo simplemente que estaban buscando nuevas propuestas. Esas fueron sus palabras textuales. En ese mismo momento le dije que les deseaba lo mejor y que les vaya muy bien. Gracias a Dios fue por Zoom porque si no hubiera tenido que ir hasta allá (San Felipe) para que me digan esto", sostuvo.

A pesar de su abrupta salida, Giacomo Bocchio no descartó regresar a Latina "si se presenta la oportunidad". "Volvería a Latina porque eso es ayudar a generar trabajo a otras personas", añadió.

