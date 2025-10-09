"El Perú no puede seguir viviendo con miedo": Pamela Franco expresa su apoyo a Agua Marina tras ataque en Chorrillos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Agua Marina sufrió un ataque armado durante su presentación en el Círculo Militar de Chorrillos la noche del último miércoles 8 de octubre lo cual resultó con cuatro integrantes de la agrupación de cumbia heridos al ser alcanzado por impactos de bala provocada por dos sujetos en una moto, según reportó la Policía Nacional del Perú (PNP).

Se trata de los hermanos Luis y Manuel Quiroga Querevalú, así como el tecladista César More Nizama y el animador de la agrupación, Wilson Ruiz Julca.

Los dos primeros se encuentran internados en la clínica Maison de Santé, en Chorrillos, mientras que los otros dos músicos se recuperan en el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, de EsSalud, en La Victoria.

Al respecto, Pamela Franco decidió compartir a su comunicado expresando su apoyo a Agua Marina y su rechazo al atentado sucedido contra la orquesta fundada en Sechura en 1976.

“¡Basta ya! Hoy hablo como artista, con el corazón muy dolido quiero expresar mi solidaridad con mis hermanos de Agua Marina, con su equipo, y con todas las familias que vivieron el terrible atentado”, comenzó diciendo la intérprete de Dile la verdad.

“La música siempre ha sido sinónimo de unión, alegría y esperanza, y duele profundamente ver cómo la violencia intenta apagar lo que más amamos: compartir con nuestra gente, hacerlos cantar y sonreír”, añadió.

Agua Marina sufrió un ataque mientras daba un show en el Círculo Militar de Chorrillos. | Fuente: Instagram (aguamarinaoficial)

Pamela Franco: “El Perú no puede seguir viviendo con miedo”

Pamela Franco también mostró su preocupación por el incremento de la criminalidad en el país exhortando a las autoridades a salvaguardar la seguridad de los ciudadanos.

“El Perú no puede seguir viviendo con miedo. Necesitamos seguridad real, justicia y compromiso de todos los que pueden hacer el cambio. No más silencio, no más indiferencia: es momento de actuar, de proteger y de unirnos por la vida”, escribió en su post junto con el comunicado.

Del mismo modo, la actual pareja de Christian Cueva pidió a sus miles de seguidores orar por la salud de los músicos heridos para poder tenerlos pronto en el escenario.

“Hoy, elevo mis oraciones por cada una de las víctimas y por sus familias. Y pido que esta tragedia no quede en silencio, que sea un llamado urgente a la acción, a la empatía y el cambio. La música no puede ser sinónimo de dolor. Queremos un Perú donde nuestros escenarios sean espacio de vida, arte y amor. Con cariño y esperanza, Pamela Franco”, concluyó.

Pamela Franco comparte comunicado en apoyo a Agua Marina tras ataque en Chorrillos.Fuente: Instagram (aguamarinaoficial)

Grupo 5 condenó ataque contra Agua Marina: “El hampa gobierna al Perú”

El Grupo 5 también condenó el ataque contra Agua Marina. Por medio de sus redes sociales, la agrupación de cumbia mostró su lamentó por lo sucedido en Chorrillos.

“Como Grupo5 no encontramos más palabras para condenar lo sucedido anoche en un concierto de nuestros hermanos de Agua Marina en el complejo militar en Chorrillos. Con impotencia vemos cómo el hampa gobierna nuestro Perú”, señaló.

De igual manera, el Grupo 5 recordó las protestas que se vienen realizando en contra del Gobierno por su “ineficiencia” ante la inseguridad e hicieron un llamado a la presidenta Dina Boluarte para buscar una solución.

“¿Cuánta más sangre se va a derramar? Por el amor de Dios: Señora Presidenta, señores del Congreso, Poder Judicial, Ministerio Público, policía, únanse para acabar con la delincuencia. También somos ciudadanos que trabajamos honradamente, nuestros impuestos deben ser administrados de manera correcta, deseamos vivir tranquilos, exigimos que asuman las responsabilidades que les corresponden y por las que fueron elegidas o designadas”, sostuvo.

Finalmente, la orquesta pidió a todos sus seguidores orar por la salud de los integrantes heridos de Agua Marina. “Elevamos nuestras oraciones y extendemos nuestra solidaridad para los heridos durante el evento puedan recuperarse pronto”, concluyó.