Candela Márquez evita hablar de su supuesta ruptura con Alejandro Sanz y mantiene el misterio

Aunque surgieron rumores de infidelidad, fuentes cercanas descartan esa versión y afirman que la distancia podría ser solo temporal.

En los últimos días hubo fuertes rumores de separación entre Alejandro Sanz y Candela Márquez tras poco más de un año juntos. Aunque inicialmente circularon versiones sobre una supuesta infidelidad por parte del cantante, fuentes cercanas aseguran que esa no sería la razón de la ruptura.

Según informó en exclusiva la revista ¡Hola!, no habría terceras personas involucradas y la decisión sería reciente, pues el pasado 18 de diciembre ambos asistieron juntos a la celebración del cumpleaños número 57 del artista y quienes estuvieron presentes aseguran que se les veía muy unidos.

Personas cercanas a la pareja explican que ambos tienen personalidades muy intensas y, pese a que se quieren profundamente, no sería la primera vez que se dan un tiempo. En anteriores ocasiones también se distanciaron y terminaron reconciliándose, por lo que su entorno cree que esta separación podría no ser definitiva.

Tras difundirse la noticia, Candela Márquez reapareció públicamente en un partido benéfico organizado por Richy Castellanos para la Fundación Theodora. Al ser consultada por la prensa sobre su situación sentimental, evitó dar declaraciones directas. Sin embargo, ante el insistente cuestionamiento de si realmente había terminado con Sanz, la actriz respondió con un prolongado “no”, manteniendo la incertidumbre y sin querer profundizar en el tema.

¿Quién es Candela Márquez?

Candela Márquez nació el 28 de febrero de 1988 en Valencia, España, y comenzó su carrera artística en 1996. Ha trabajado en cine, teatro y televisión.

Uno de sus primeros papeles destacados fue en la serie Aida, un clásico de la televisión española. Sin embargo, su salto internacional llegó en 2014, cuando se mudó a México para participar en la telenovela Muchacha italiana viene a casarse.

Además, ha sido parte de programas como Bailando por un sueño, Mira quién baila y Las estrellas bailan. También actuó en series, como Betty en NY, Las buchonas, Oscuro veneno, entre otras.

En mayo de 2024, regresó a España para unirse al elenco de la serie La encrucijada, producida por Antena 3. Este regreso parece haber jugado un momento crucial en el inicio de su relación con Alejandro Sanz.