"No podía perderla": Ricardo Mendoza confiesa que Katya Mosquera le dio ultimátum para formalizar su relación

Ricardo Mendoza se sinceró sobre su relación con Katya Mosquera. Días después de convertirse en padre por primera vez, el comediante de Hablando huevadas contó que su pareja le dio un ultimátum para formalizar su relación luego de que estaban saliendo.

"Picoteamos, salimos, pero siempre fuimos sinceros. Si ella salía con un chico, me decía. Si yo salía con una chica, también. Pero hubo un momento en que Katya fue directa", manifestó el humorista en una entrevista en el podcast de Magaly Medina.

En ese sentido, el también actor llenó de elogios a la aeromoza y resaltó que "no se comporta como una niña". "Ella es muy mujer, no se porta como una niña. Me gustó mucho que su lado guerrero nace no, solo de su empuje personal, sino de su empuje maternal", sostuvo.

En otro momento, mencionó: "Es súper cariñosa y el lado sexual es divertidísimo con ella. Es una mujer hermosamente sexual y a mí me encanta eso".

Del mismo modo, Mendoza reveló que Mosquera lo 'parchó' al decirle que estaba cansada de solo ser salientes y que formalizaban o ella se alejaba del comediante.

"Me dijo, ‘yo te quiero, te adoro, pero ya no soporto no estar contigo, así que o estamos o nos alejamos’. Fuimos muy sinceros. En ese momento le dije, ‘espérate un momento’, y pensé que no podía perder a esa mujer. Le pedí que sea mi novia. Ese día, desde mi cumpleaños, comenzamos. Nuestro aniversario es mi cumpleaños. No la podía perder", exclamó.