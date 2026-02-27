Últimas Noticias
"No podía perderla": Ricardo Mendoza confiesa que Katya Mosquera le dio ultimátum para formalizar su relación

Ricardo Mendoza se sincera sobre su pareja Katya Mosquera y revela que le dio ultimátum.
Ricardo Mendoza se sincera sobre su pareja Katya Mosquera y revela que le dio ultimátum. | Fuente: Instagram (katya.mosquera)
El comediante contó que Katya Mosquera "no le da el amén" y que le dice "las cosas tal cual". "Ella me ayuda a ver mis errores y me motiva a mejorar", expresó Ricardo Mendoza.

Ricardo Mendoza se sinceró sobre su relación con Katya Mosquera. Días después de convertirse en padre por primera vez, el comediante de Hablando huevadas contó que su pareja le dio un ultimátum para formalizar su relación luego de que estaban saliendo.

"Picoteamos, salimos, pero siempre fuimos sinceros. Si ella salía con un chico, me decía. Si yo salía con una chica, también. Pero hubo un momento en que Katya fue directa", manifestó el humorista en una entrevista en el podcast de Magaly Medina.

En ese sentido, el también actor llenó de elogios a la aeromoza y resaltó que "no se comporta como una niña". "Ella es muy mujer, no se porta como una niña. Me gustó mucho que su lado guerrero nace no, solo de su empuje personal, sino de su empuje maternal", sostuvo.

En otro momento, mencionó: "Es súper cariñosa y el lado sexual es divertidísimo con ella. Es una mujer hermosamente sexual y a mí me encanta eso".

Del mismo modo, Mendoza reveló que Mosquera lo 'parchó' al decirle que estaba cansada de solo ser salientes y que formalizaban o ella se alejaba del comediante.

"Me dijo, ‘yo te quiero, te adoro, pero ya no soporto no estar contigo, así que o estamos o nos alejamos’. Fuimos muy sinceros. En ese momento le dije, ‘espérate un momento’, y pensé que no podía perder a esa mujer. Le pedí que sea mi novia. Ese día, desde mi cumpleaños, comenzamos. Nuestro aniversario es mi cumpleaños. No la podía perder", exclamó.

Jorge Luna, Melissa Samplini, Katya Mosquera y Ricardo Mendoza.
Jorge Luna, Melissa Samplini, Katya Mosquera y Ricardo Mendoza. | Fuente: Instagram (katya.mosquera)

Ricardo Mendoza sobre Katya Mosquera: "Es una mujer maravillosa"

Ricardo Mendoza también recordó como conoció a Katya Mosquera. Según relató el comediante, los dos se conocieron en un avión durante un vuelo que hacía junto a su amigo, Jorge Luna.

Es así como el humorista recalcó que quedó impresionado como Katya intervino con profesionalismo el pleito entre un personal del vuelo y un pasajero extranjero.

"Me dijo, ‘mil disculpas, señor Ricardo, por el inconveniente’, y yo la miré y le dije: ‘Lo estás haciendo muy bien, eres muy buena en lo que haces, tranquila", señaló.

Del mismo modo, mencionó que una vez que vio su nombre en el gafete la buscó en Instagram para decirle: "Me gustas mucho, me pareces una mujer preciosa".

En otro momento, Ricardo recalcó que lo que más le gusta de Katya Mosquera es su manera directa de decir las cosas.

"No puedo perderla. Es una mujer maravillosa. Es una mujer super. Tiene un empuje. Es una mujer real. Es una mujer real. No me da el amén. No tengo una fan en casa y eso me encanta. Ella me dice las cosas tal cual, me ayuda a ver mis errores y me motiva a mejorar", añadió.

Ricardo Mendoza se convirtió en padre junto a Katya Mosquera

Ricardo Mendoza ya es papá. El comediante peruano no pudo ocultar su alegría y dio a conocer el nacimiento de su primer hijo junto a su prometida, Katya Mosquera.

Por medio de una emotiva publicación en sus redes sociales, el integrante de Hablando huevadas compartió fotos dentro de una sala de hospital junto a su pequeño. Mendoza lució una bata médica, mascarilla y gorro mientras sostenía la mano del recién nacido.

Además, difundió un breve video haciendo ejercicios de estimulación para padres primerizos. Así como otra imagen de su pequeño hijo dentro de una incubadora adornada con globos azules. “Pues llegaste al mundo hijo mío”, comenzó diciendo el último 9 de febrero.

"Que alegría, llegaste antes de lo pensado. Definitivamente ya querías salir. Es interesante que fuimos al doctor sin saber que por cuestiones de la vida comenzaría tu aventura llena de oxígeno, hidróxido de carbono, decibeles distintos, fotones que no tenías en la pancita de tu madre y un montón de amor, que es el elemento que nunca te faltará”, expresó.

En efecto, el humorista resaltó que el embarazo de su pareja fue “una aventura intensa”. “Tenemos historias y videos para avergonzarte de grande y mostrárselo a quien sea necesario para ver tus mejillas rojas”, añadió.

