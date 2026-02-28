"Formaron su grupo": Fátima Segovia explica por qué no logró adaptarse a sus compañeras en el elenco de JB

La modelo y creadora de contenido Fátima Segovia reveló que, cuando formó parte del elenco de Jorge Benavides, no logró adaptarse al grupo integrado por sus compañeras Gabriela Serpa, Carolain Cawen y Clara Seminara. Según explicó, la situación no se debía a conflictos, sino a diferencias en la forma de ser.

"No es que no me llevara bien con ellas, sino que no terminaba de adaptarme al grupo, pero no por nada malo, ni por mala onda ni por envidias. Nunca sentí eso de parte de ellas", declaró a Trome. Añadió que su incompatibilidad se relacionaba con sus personalidades: "Simplemente, como nuestras formas de ser no eran compatibles, ellas eran más figuretis, más chismosas -en buena onda- y yo era más reservada, meticulosa".

La convivencia mejoró

Segovia señaló que uno de los factores que influyó en esta incompatibilidad fue que sus compañeras ya se conocían desde antes, lo que hacía más difícil integrarse al grupo. Comentó que incluso otros integrantes del elenco notaban que, en ocasiones, ella quedaba al margen.

"En ese momento eran como más loquitas. Creo que fue por eso o, de repente, ya se conocían desde antes y entonces formaron su grupo. No lo tomé a mal ni nada, pero recuerdo comentarios de Jorge y de los chicos preguntando por qué me dejaban de lado. No pasó a más, porque creo que el grupo también se abrió", relató.

La modelo explicó que la relación cambió gradualmente y que, con los años, la convivencia mejoró. "Poco a poco me fui integrando un poquito más, conociéndolas, y ellas también me daban el chance de conocerlas. Con el transcurrir del tiempo llegamos a ser muy buenas amigas", afirmó.

¿JB despidió a Fátima Segovia por incursionar en OnlyFans?

Hace una semana, Fátima Segovia aprovechó una entrevista que concedió al programa Magaly TV, la firme, para poner fin a las especulaciones sobre su salida del espacio humorístico liderado por Jorge Benavides. Según explicó, su alejamiento no estuvo relacionado con su trabajo en OnlyFans, la plataforma de contenido para adultos.

"Me alejé de la televisión por un tema de salud. Si es cierto que pedí licencia unos seis meses, le doy muchísimas gracias a la producción, a Jorge que es la cabeza del programa y a Karincita [esposa de JB] que les agradezco mucho. Se alargó más la cosa porque no pasaron las cosas como yo esperaba", señaló.

También explicó el origen de esa pausa, que se debió principalmente a un problema de salud crónico.

"A finales del 2021, antes de crear mi OnlyFans, venía arrastrando una inflamación crónica en las piernas. Pedí permiso a Karin y Jorge porque tenía que someterme a una operación", sostuvo.

Así, Fátima descartó cualquier problema con Jorge Benavides y, por el contrario, aseguró que mantiene una relación cordial con el comediante.

"Mucho se ha dicho que Jorge me sacó por el tema del OnlyFans y no, siempre tuve su apoyo hasta el día de hoy. Me dediqué a otras cosas, sin querer me alejé tres años y no me arrepiento", concluyó.