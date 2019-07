Magaly Medina ha estado luchando por el ráting desde que regresó a la televisión. | Fuente: Instagram de Magaly Medina

Desde su regreso a la televisión, a inicios de año, Magaly Medina ha luchado punto a punto por el ráting. Luego de iniciar entre los 10 programas más vistos, el espacio de espectáculos se ha ido alejando del top 10. Incluso, se escuchaban rumores de problemas internos por este tema.

Federico Anchorena, gerente general de ATV, se refirió a la continuidad del programa "Magaly TV: La firme" en el canal. Él respaldó su presencia durante el 2019. "Siempre hay que mejorar las cosas. Ella misma [Magaly] es muy exigente con el proyecto. Nosotros la conocemos y sabemos cómo le va en el ráting. Siempre esté en la batalla, eso es destacable. Cuenta con nuestro respaldo", indicó al diario "Correo".



Respecto a los variados cambios de horarios a los que se ha enfrentado el espacio, aseguró que se trataba de una estrategia hasta encontrar el mejor horario de llegada al público. "La programación va también viendo la competencia, a ver lo que hace. Ahora estamos a las 9:30 p.m. Es un buen horario", agregó Anchorena.

En mayo pasado, Magaly Medina se refirió al ráting que le ha resultado adverso llegando a marcar (en abril) 3 puntos. Ella señaló que, poco a poco, se están consolidando. "Estamos logrando apropiarnos de una audiencia firme noche a noche", dijo a RPP Noticias.

Además, destacó el éxito de “Magaly TV: La firme” dentro de la programación de ATV. "La lucha está fuerte en televisión. En ['Magaly TV: La firme'] estamos haciendo de 7 a 8 puntos y, en mi canal, es el programa que tiene más ráting de lunes a viernes.", comentó la conductora.

Magaly Medina estrenó en enero del 2019 "Magaly TV: La firme". | Fuente: Instagram

PREVENCIÓN EN LA SALUD

Magaly Medina se sometió a la misma operación que se realizó Angelina Jolie, en el 2015, para minimizar el riesgo de sufrir cáncer de ovario. La popular 'Urraca' tomó la medida por un tema de prevención.



"Me operaron de los ovarios [y las trompas], pues me detectaron unas adherencias que me venían causando un gran malestar. Había postergado la cirugía por el trabajo; pero decidí hacerlo de una vez, fue la parascópica", contó la conductora de "Magaly TV: La firme".

"Esta operación es la que se hizo Angelina Jolie [...] Les recomiendo a todas las mujeres que se hagan un chequeo", agregó Magaly Medina al diario "Trome". Como se recuerda, la actriz de Hollywood se extirpó los ovarios y las trompas de Falopio ─previamente se realizó una doble mastectomía preventiva─ para reducir las posibilidades de tener cáncer, una enfermedad de la que murieron su madre, su abuela y su tía.