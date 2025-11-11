Últimas Noticias
Milena Zárate se compromete y anuncia boda en Colombia: "Que sea inolvidable para los dos"

Harold Quispe

por Harold Quispe

·

"Me puse a llorar", dijo Milena Zárate al contar la pedida de mano que le hizo su novio Carlos Mendoza en Estados Unidos. La colombiana estuvo semanas atrás en 'El valor de la verdad'.

Se casa. Milena Zárate se comprometió con su novio Carlos Mendoza. Por medio de un video difundido en su cuenta de Instagram, la popular artista colombiana mostró la pedida de mano que le hizo su pareja mientras estaban caminando por una de las calles en Estados Unidos.

En el video se ve cómo ambos caminan agarrados del brazo. Entonces, el tatuador se arrodilla y empieza a calentar los pies de la cantante, quien tenía mucho frío.

“Yo no entendía por qué estábamos caminando si podíamos haber ido con el carro, yo iba renegando (…) Me dijo: 'ven, te caliento tus piecitos (...) ya vamos a llegar'”, escribió Zárate contando que Carlos le dijo que la llevaba a una fiesta con unos amigos.

Asimismo, la hermana mayor de Greisy Ortega mencionó que pensaba que su pareja buscaba unos guantes que tenía en su chaqueta. Sin embargo, reveló que se vio sorprendida cuando este sacó un anillo de compromiso.

“De pronto, me dijo: 'mi amor, ¿quieres casarte conmigo?' (…) Me tomó por sorpresa y me asusté, me dio nervios, me emocioné (…) Hasta el frío se me quitó. Por un momento pensé en correr, pero lo vi ahí arrodillado”, comentó Milena.

Finalmente, la también actriz señaló que considera a Carlos Mendoza como su complemento y compañero de vida. “Espero caminar a tu lado por el resto de nuestras vidas. Eres un ser humano maravilloso. Te amo”, concluyó.

Milena Zárate anuncia su boda en una playa en Colombia

Milena Zárate no pudo ocultar su felicidad al comprometerse con su novio Carlos Mendoza. La también bailarina y personalidad de televisión recalcó que "se emocionó mucho" con la sorpresa que le dio su pareja.

"No me lo esperaba porque él me dijo para ir a bailar y de rumba con unos amigos. Estábamos caminando, yo le decía que ya no quería caminar más y él se agachó a hacerme masajes, pero metió la mano a su casaca y me sorprendió", manifestó.

En ese sentido, recalcó que se le salieron lágrimas una vez que vio la pedida de mano. "Me puse a llorar, me pareció bonito lo que hizo y me sorprendió mucho", sostuvo en diálogo con Trome.

En otro momento, comentó que aún no tiene fecha de boda, pero que espera casarse con Mendoza en una playa en Colombia.

"Si por él fuera, nos casamos mañana, pero queremos planear algo bonito. Hemos conversado de casarnos en Colombia, me gustaría una boda en alguna playa y que sea inolvidable para los dos", acotó.

¿Qué preguntas respondió Milena Zárate en El valor de la verdad?

  1. ¿Te buscó la esposa de Jonathan Maicelo?
    Sí (verdad)
  2. ¿Sabías que Jonathan Maicelo era casado?
    Sí (verdad)
  3. ¿Te llevó Jonathan Maicelo a Nueva York?
    No (verdad)
  4. ¿Te pidió perdón Jonathan Maicelo con lágrimas en los ojos?
    Sí (verdad)
  5. ¿Te invitó Yordy Reyna a Alemania?
    Sí (verdad)
  6. ¿Te afanó Diego Chávarri? (La formuló Katy Gil)
    Sí (verdad)
    ¿Te fue infiel Tito Barrera con Thamara Gómez?
    * No respondió porque tocaron el botón rojo.
  7. ¿Te detuvieron por tráfico de drogas?
    Sí (verdad)
  8. ¿Ahorcaste a Edwin Sierra?
    Sí (verdad)
  9. ¿Pensaste en regresar con Edwin Sierra a pesar de que te había puesto los cachos?
    Sí (verdad)
  10. ¿Le pediste a Edwin una camioneta por venganza?
    Sí (verdad)
  11. ¿Te pegaba tu expareja?
    Sí (verdad)
  12. ¿Intentaron abusar de ti cuendo tenías 8 años?
    Sí (verdad)
  13. ¿Le puso tu expareja un GPS a tu camioneta?
    Sí (verdad)
  14. ¿Te ofrecieron 140 mil dólares por pasar la noche con un diputado en Japón?
    Sí (verdad)
  15. ¿Es Greissy tu enemiga?
    Sí (verdad)
  16. ¿Emboscaste a Greissy en un estacionamiento?
    Sí (verdad)
  17. ¿Le pegaste a Ítalo Villaseca?
    Sí (verdad)
  18. ¿Manipula Greissy a sus hijos?
    Sí (verdad)
  19. ¿Falsificaste tus documentos para escapar de tu casa?
    Sí (verdad)
  20. ¿Perdonarías a Greissy?
    No (verdad)

