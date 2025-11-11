Milena Zárate se compromete y anuncia boda en Colombia: "Que sea inolvidable para los dos"

Milena Zárate se compromete con su novio Carlos Mendoza y anuncia boda en Colombia. | Fuente: Instagram (milenazaratedmk)

Se casa. Milena Zárate se comprometió con su novio Carlos Mendoza. Por medio de un video difundido en su cuenta de Instagram, la popular artista colombiana mostró la pedida de mano que le hizo su pareja mientras estaban caminando por una de las calles en Estados Unidos.

En el video se ve cómo ambos caminan agarrados del brazo. Entonces, el tatuador se arrodilla y empieza a calentar los pies de la cantante, quien tenía mucho frío.

“Yo no entendía por qué estábamos caminando si podíamos haber ido con el carro, yo iba renegando (…) Me dijo: 'ven, te caliento tus piecitos (...) ya vamos a llegar'”, escribió Zárate contando que Carlos le dijo que la llevaba a una fiesta con unos amigos.

Asimismo, la hermana mayor de Greisy Ortega mencionó que pensaba que su pareja buscaba unos guantes que tenía en su chaqueta. Sin embargo, reveló que se vio sorprendida cuando este sacó un anillo de compromiso.

“De pronto, me dijo: 'mi amor, ¿quieres casarte conmigo?' (…) Me tomó por sorpresa y me asusté, me dio nervios, me emocioné (…) Hasta el frío se me quitó. Por un momento pensé en correr, pero lo vi ahí arrodillado”, comentó Milena.

Finalmente, la también actriz señaló que considera a Carlos Mendoza como su complemento y compañero de vida. “Espero caminar a tu lado por el resto de nuestras vidas. Eres un ser humano maravilloso. Te amo”, concluyó.