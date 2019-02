Milett Figueroa estuvo en la misma zona de Medellín el día que falleció el artista colombiano Legarda. | Fuente: Instagram

Hace una semana, la noticia de la muerte del músico colombiano Legarda, por una bala perdida, conmocionaba tanto a sus fans como a los artistas latinos. Por pura casualidad, Milett Figueroa había viajado a Colombia y se encontraba hospedada en la zona donde se produjo el asalto, en El Poblado (Medellín). Esa experiencia le dejó como lección vivir cada instante.

"Fue muy fortuito. Fue totalmente loco porque había estado caminando 30 minutos antes por ahí. Poco después, todo el mundo se enteró de lo sucedido. Simplemente quedé en shock", contó la actriz a RPP Noticias.

"La vida no la tenemos comprada, hay que disfrutarla a cada segundo. Eso es lo que me hizo aprender este tan penoso accidente que me tocó de cerca. Y nadie está libre de nada. Nos enseña mucho que debemos vivir cada instante", agregó Milett Figueroa. Ella viajó a Colombia por proyectos musicales que, por el momento, ha puesto en pausa por su protagónico en "Pantaleón y las visitadoras: El musical".

EN MUSICAL

En mayo, Milett subirá a las tablas para interpretar a Olga Arellano o la Brasileña en el musical, basado en la obra del Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa.



Previamente, mencionó que planea hacer "algo diferente" respecto a la versión de Angie Cepeda en la recordada cinta de 1999; aunque se mantendrá cierta dosis de coquetería. "Es una novela basada en la sensualidad, en la seducción, en ese filtro de lo que está correcto y lo que va a romper", comentó.

En la obra, Pantaleón Pantoja [Emanuel Soriano], capitán del ejército peruano, es elegido para realizar la misión secreta de organizar y administrar un servicio de visitadoras (prostitutas), que deben de atender a las tropas peruanas apostadas en el río Amazonas. La Brasileña [Milett Figueroa] lo hará poner en duda la fidelidad por su esposa Pochita [Stephanie Orúe].



Todo ello se contará al ritmo de 14 canciones. "Me vengo preparando en canto y baile. Ahora se juntan las tres cosas [además de actuación] que más me gustan hacer", sostuvo entusiasmada Milett Figueroa.



"Pantaleón y las visitadoras: El musical" se estrenará el 24 de mayo en el Teatro Peruano- Japonés. El elenco está integrado por Melissa Paredes, Paul Martin, Pedro Ibáñez, Cielo Torres, entre otros conocidos actores. Las entradas ya están a la venta en Teleticket.