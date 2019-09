Luego de que Nicola Porcella fuera oficialmente separado del programa "Estás en todas" ─después de la difusión de unos videos en los que se ve agrediendo verbalmente a Angie Arizaga─ el equipo le dio la bienvenida a Rafael Cardozo quien estuvo al frente de la conducción el pasado 31 de agosto.

Sheyla Rojas fue la encargada de presentarlo aunque aún no se ha confirmado si formará parte del equipo, junto a Jaime 'Choca' Mandros, permanentemente. "Este invitado tiene canción propia con pasos que ya el público se los sabe, da conferencias y la gente va, está atenta", dijo la conductora antes de revelar que el integrante de "Esto es guerra" los acompañaría en la animación.

Con el humor que lo caracteriza, Rafael Cardozo dijo que la secuencia que más le gusta de "Estás en todas" es la de 'Choca' Mandros. "Aunque creo que eso no es trabajo ¿no? Pagarte para hacer eso [ir a comer con los artistas que entrevista]", dijo.



Por su parte, Sheyla Rojas señaló que, de todos los invitados a la conducción de "Estás en todas", el integrante de "Esto es guerra" ha sido el más esmerado. "En todo este tiempo que tenemos aquí, ningún conductor hizo tantos méritos como tú", sostuvo. Así, contó que llegó más temprano que 'Choca' Mandros. Incluso, bromearon con que esperaba que falte al programa para quedarse con su puesto.

Aún no se sabe quién ocupará el lugar de Nicola Porcella después de que lo retiraran del espacio. Algunos rumores apuntan a Patricio Parodi, expareja de Sheyla.

En una edición previa de "Estás en todas", el presentador Jaime Mandros leyó un comunicado con el que anunció la salida de Porcella.

"Este programa siempre ha estado dedicado a la diversión, a pasar un buen rato. Pero queremos hacer un alto para explicarles que hasta la semana pasada quien era coconductor ya no va a estar con nosotros, Nicola [Porcella]", empezó el popular 'Choca', para luego referirse a las imágenes del chico 'reality' agrediendo verbalmente a Angie Arizaga.

"Las imágenes son claras y muestran una realidad que no podemos dejar pasar por alto. La dignidad y el respeto están siempre por encima de todas las cosas", agregó.

Nicola Porcella dijo que viajará fuera del país, por un tiempo, después del escándalo de agresión verbal a su expareja Angie Arizaga.

"Sí, me voy por un tiempito, este año ha sido muy pesado porque me involucraron en cosas que no hice [en referencia al escándalo con Arizaga y por su involucramiento en la fiesta en Asia donde Poly Ávila denunció que fue dopada] pero bueno, así es la tele, hay que aprender", dijo el exchico 'reality' a "Trome". Sin embargo, por sus publicaciones en redes sociales parece que aún se encuentra en el Perú.