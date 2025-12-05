Últimas Noticias
Pamela Franco toma drástica decisión tras conocerse montos que cobraría con Christian Cueva por show

Pamela Franco se pronunció luego de conocerse los montos que cobraría por show en su gira.
| Fuente: Instagram (pamelafrancoviera)
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

¡Se pronuncia! Por medio de un comunicado, Pamela Franco se refirió a los conciertos programados con su pareja Christian Cueva para Navidad y Año Nuevo.

Pamela Franco rompió su silencio luego de que se conociera los precios que cobraría por concierto junto a su pareja, Christian Cueva.

Fue en el programa Magaly TV: La Firme donde se difundió la declaración de una supuesta mánager de la cantante al consultarle sobre los montos establecidos para el Cervecero Tour de Pamela Franco.

Dicha persona refirió que un show en Lima de Pamela Franco y Christian Cueva podría costar hasta 50 mil soles, subiendo el precio hasta 70 miles soles en caso la pareja tenga que ir a provincia.

Ante esta declaración, la propia Pamela Franco compartió un comunicado público este viernes donde señaló que no cuenta con un mánager. Además, pidió a los empresarios que solo se contacten con el número colocado en su página.

“No cuento con mánager, representante, ni intermediarios autorizados para la gestión de mis presentaciones, contratos o cualquier tipo de negociación profesional. El único canal oficial y directo para la contratación de shows, eventos privados, eventos corporativos y presentaciones en general es el siguiente (…)”, expresó la exintegrante de Alma Bella.

En ese sentido, exhortó al público y a las organizaciones a “desestimar cualquier otro número, persona o mensaje que se presente como parte del equipo de representación, con el fin de evitar información falsa, intentos de suplantación y estafas”.

“Agradezco el constante cariño y apoyo de mi público, así como el profesionalismo de los empresarios y productores que trabajan de manera formal y directa”, concluyó Pamela.

Pamela Franco anunció una nueva canción con Christian Cueva.
| Fuente: Instagram

Pamela Franco y Christian Cueva cobrarían hasta S/70 mil por concierto, reveló Magaly TV

Pamela Franco y Christian Cueva se unen para dar conciertos juntos. Días atrás, la cumbiambera dio a conocer que el futbolista peruano será parte del Cervecero Tour, su nueva gira para cantar en distintos escenarios en el Perú sus temas: El cervecero, Hasta el fin del mundo, Nos queremos y qué, entre otros.

Con su canción El cervecero, la exintegrante de Alma Bella mostró un video en su cuenta de Instagram con momentos de sus shows con Christian Cueva, así como breves pasajes de los videoclips que ambos tienen juntos. “Diciembre se activa y el show también. Pamela Franco y orquesta”, se lee en el post.

Asimismo, Magaly TV: La Firme reveló los supuestos montos que cobraría Pamela Franco por cantar con Christian Cueva en Lima y provincias. “Acabo de conversar con Pamela, ¿ustedes están animados con Christian? Estamos con el Tour Cervecero”, empezó diciendo una supuesta mánager de la artista al mencionado programa.

Para los conciertos de la pareja en Lima, la trabajadora mencionó que se estaría cobrando 50 mil soles por Año Nuevo. No obstante, el monto más elevado fue para las presentaciones en provincia donde la cantante y el deportista cobrarían hasta 70 mil soles, fuera de los gastos por hospedaje y estadía.

Pamela Franco Christian Cueva

