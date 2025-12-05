Pamela Franco toma drástica decisión tras conocerse montos que cobraría con Christian Cueva por show

Pamela Franco rompió su silencio luego de que se conociera los precios que cobraría por concierto junto a su pareja, Christian Cueva.

Fue en el programa Magaly TV: La Firme donde se difundió la declaración de una supuesta mánager de la cantante al consultarle sobre los montos establecidos para el Cervecero Tour de Pamela Franco.

Dicha persona refirió que un show en Lima de Pamela Franco y Christian Cueva podría costar hasta 50 mil soles, subiendo el precio hasta 70 miles soles en caso la pareja tenga que ir a provincia.

Ante esta declaración, la propia Pamela Franco compartió un comunicado público este viernes donde señaló que no cuenta con un mánager. Además, pidió a los empresarios que solo se contacten con el número colocado en su página.

“No cuento con mánager, representante, ni intermediarios autorizados para la gestión de mis presentaciones, contratos o cualquier tipo de negociación profesional. El único canal oficial y directo para la contratación de shows, eventos privados, eventos corporativos y presentaciones en general es el siguiente (…)”, expresó la exintegrante de Alma Bella.

En ese sentido, exhortó al público y a las organizaciones a “desestimar cualquier otro número, persona o mensaje que se presente como parte del equipo de representación, con el fin de evitar información falsa, intentos de suplantación y estafas”.

“Agradezco el constante cariño y apoyo de mi público, así como el profesionalismo de los empresarios y productores que trabajan de manera formal y directa”, concluyó Pamela.