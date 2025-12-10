Ahora en la cumbia: Álvaro Rod regresa a los escenarios tras dos meses de anunciar su retiro

Álvaro Rod explica su regreso a los escenarios con nueva agrupación Qué tal Cumbión! | Fuente: Instagram (quetalcumbion)

Álvaro Rod está de regreso. El salsero y compositor peruano anunció su retorno a los escenarios a dos meses de confirmar su “retiro definitivo”.

Fue el último 8 de octubre, durante una entrevista en Encendidos, en RPP, que el cantante de 29 años afirmó despedirse del público por “motivos personales y de salud mental”.

No obstante, el último domingo, el propio cantautor nacional sorprendió a sus seguidores al aparecer en “la delantera” de un nuevo grupo de cumbia llamado Qué tal Cumbión! junto a reconocidos artistas como Ricky Santos, Santiago Suárez, entre otros que integran la agrupación.

Del mismo modo, Álvaro Rod salió este miércoles en un nuevo video, en Instagram, donde explicó que, en un primer momento, iba a dedicarse a la composición y producción del grupo pero que luego de “muchas conversaciones, idas y vueltas, y tras pensarlo bien al final”, decidió ser parte de las voces de este.

“Hace poco cerré una etapa como solista en los escenarios. Me estoy descubriendo en esta etapa de agrupación. Estoy conociendo un nuevo estilo, un nuevo género que me encanta, es un estilo diferente: la cumbia”, expresó el intérprete de Escúchame mi amor y Hoy te voy a olvidar.

Álvaro Rod tras ingresar a grupo de cumbia: “Se van a enamorar”

Álvaro Rod se mostró entusiasmado con esta nueva incursión en la cumbia. De igual manera, resaltó a los miembros que ya vienen ensayando coreografías, según se pudo ver en diversos videos en redes sociales.

“Aparte, también estoy descubriendo esta etapa mía. Esta parte mía en el liderazgo con este grupo increíble de muchachos, de chicos, que son mis amigos”, señaló.

Por último, Rod confirmó que estará otra vez en los escenarios cantando nuevas canciones con el mencionado grupo.

“Estamos formando un gran equipo, una gran familia y estoy feliz de que esto se va a ver reflejado en el escenario y que la gente se va a enamorar de este grupo”, mencionó.

¿Quiénes conforman el grupo musical Qué tal Cumbión!?