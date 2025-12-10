Últimas Noticias
Ahora en la cumbia: Álvaro Rod regresa a los escenarios tras dos meses de anunciar su retiro

Harold Quispe

por Harold Quispe

·

Luego de retirarse de los escenarios por "salud mental", Álvaro Rod anuncia su nueva etapa en la cumbia junto con Ricky Santos, Santiago Suárez, entre otros artistas.

Álvaro Rod explica su regreso a los escenarios con nueva agrupación Qué tal Cumbión!
Álvaro Rod explica su regreso a los escenarios con nueva agrupación Qué tal Cumbión! | Fuente: Instagram (quetalcumbion)

Álvaro Rod está de regreso. El salsero y compositor peruano anunció su retorno a los escenarios a dos meses de confirmar su “retiro definitivo”.

Fue el último 8 de octubre, durante una entrevista en Encendidos, en RPP, que el cantante de 29 años afirmó despedirse del público por “motivos personales y de salud mental”.

No obstante, el último domingo, el propio cantautor nacional sorprendió a sus seguidores al aparecer en “la delantera” de un nuevo grupo de cumbia llamado Qué tal Cumbión! junto a reconocidos artistas como Ricky Santos, Santiago Suárez, entre otros que integran la agrupación.

Del mismo modo, Álvaro Rod salió este miércoles en un nuevo video, en Instagram, donde explicó que, en un primer momento, iba a dedicarse a la composición y producción del grupo pero que luego de “muchas conversaciones, idas y vueltas, y tras pensarlo bien al final”, decidió ser parte de las voces de este.

“Hace poco cerré una etapa como solista en los escenarios. Me estoy descubriendo en esta etapa de agrupación. Estoy conociendo un nuevo estilo, un nuevo género que me encanta, es un estilo diferente: la cumbia”, expresó el intérprete de Escúchame mi amor y Hoy te voy a olvidar.

Álvaro Rod tras ingresar a grupo de cumbia: “Se van a enamorar”

Álvaro Rod se mostró entusiasmado con esta nueva incursión en la cumbia. De igual manera, resaltó a los miembros que ya vienen ensayando coreografías, según se pudo ver en diversos videos en redes sociales.

“Aparte, también estoy descubriendo esta etapa mía. Esta parte mía en el liderazgo con este grupo increíble de muchachos, de chicos, que son mis amigos”, señaló.

Por último, Rod confirmó que estará otra vez en los escenarios cantando nuevas canciones con el mencionado grupo.

“Estamos formando un gran equipo, una gran familia y estoy feliz de que esto se va a ver reflejado en el escenario y que la gente se va a enamorar de este grupo”, mencionó.

¿Quiénes conforman el grupo musical Qué tal Cumbión!? 

  • Ricky Santos
  • Gustavo Afanador 
  • Jota Quiñones 
  • Santiago Suárez 
  • Jeff Gaván 
  • Alan Newman
  • Álvaro Rod
Álvaro Rod anunció su retiro de los escenarios: "Es por salud mental"

Meses atrás, Álvaro Rod sorprendió a sus seguidores al anunciar su retiro definitivo de los escenarios, decisión que acompañó con un concierto de despedida en Lima titulado Una última vez.

La noticia fue confirmada durante una emotiva entrevista en el programa Encendidos, de RPP, en octubre, donde el artista explicó las razones detrás de esta determinación.

“Tengo sentimientos encontrados, es una decisión que he venido evaluando desde hace meses, pero ya es una realidad, ya me decidí. No todo lo que brilla en la música es felicidad, hay cosas que la gente no sabe”, confesó.

El intérprete de Vamos a escapar señaló que su retiro no responde a motivos comerciales, sino a una decisión personal ligada a su bienestar emocional y mental.

“Es por un tema de salud mental, ahora mismo no pasa por mi cabeza subirme a los escenarios. Estoy dejando definitivamente los escenarios. Gracias a Dios tengo una carrera de compositor que me permite hacer esta pausa. Tengo otros proyectos y me voy fuera del país”, explicó.

De igual manera, enfatizó que su salida de los shows en vivo no implica abandonar la música por completo. “La música no la voy a dejar, pero en tema de shows en vivo, no va más. Tomé la decisión de parar”, acotó.

