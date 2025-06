"Esa amistad quedó en la basura": Evelyn Vela descarta reconciliarse con Melissa Klug

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Evelyn Vela descartó reconciliarse con Melissa Klug. La figura de televisión reiteró su rechazo a cualquier acercamiento con la empresaria de 41 años y aseguró que no retomara su amistad con ella tras estar varios años distantes por disputas —y polémicas— con sus hijas.

Este viernes, Evelyn Vela acudió como invitada al programa América Hoy para hablar sobre el tema “De mejores amigos a enemigos”. Asimismo, Edson Dávila ‘Giselo’ decidió hacer un comentario que no cayó bien en Vela diciéndole que Melissa Klug entrará al set al estilo de Esta noche, programa de la ‘Chola Chabuca’.

“¿Permitirías que ingrese en este momento, por favor, Melissa Klug?”, señaló el conductor del magazín de espectáculos ocasionando la inmediata respuesta de Evelyn Vela: “Yo no entro a estos juegos estúpidos. Ojo, yo no tengo miedo a nadie. Por si acaso, lo digo. A mí me invitaron. Cuando la quieran invitar a ella, la invitan a ella”.

Acto seguido, la modelo Valeria Piazza le consultó a Evelyn: “¿Nunca podrán hablar de repente para arreglas las cosas, la situación, la amistad que ustedes tenían?”. Dicha pregunta hizo que la examiga de Klug conteste de una manera mucho más tajante.: “No. Porque cuando ya tocan un tema muy delicado que son tus hijos, ya esa amistad no sirve. Para mi esa amistad quedó en la basura”.

Finalmente, Ethel Pozo intentó comprender la posición de Evelyn Vela por ser un tema que involucra a su hija. “Bueno, cuando se toca a los hijos ya no hay vuelta atrás, pero Evelyn no es la única. Ojo, atención. Muchas mujeres se pelean con su mejor amiga”, sostuvo la conductora.

Años atrás, Evelyn Vela y Melissa Klug se mostraban como mejores amigas en los medios. | Fuente: Instagram

¿Evelyn Vela lanzó indirecta a Melissa Klug y Samahara Lobatón?

Días atrás, Evelyn Vela se refirió a su examiga Melissa Klug y avivó la polémica que existe entre ambas. Además, defendió a su hija después de que Samahara Lobatón y Klug hicieran comentarios sobre ella.

"Algunas facturan con el nombre de otras. Hay veces que la amistad no dura para siempre porque no es una amistad verdadera. Si lo fuera, duraría muchos años", dijo al programa América Hoy. Además, destacó que su hija está enfocada en su carrera de modelo y en crecer profesionalmente.

"Mi hija está enfocada en sus cosas, su reinado, su universidad porque ella sí estudia. Es una chica que quiere progresar y quiere ser alguien en la vida", señaló. Estas declaraciones fueron señaladas como dardos para Samahara, quien anunció que está embarazada nuevamente.

Es importante mencionar que Samahara contó que le había advertido a su madre sobre la amistad que tuvo con Evelyn Vela e insinuó que no era buena persona.

Ante ello, Evelyn Vela decidió responderle y aseguró que no está en condiciones de darle consejos a su mamá. "Qué voy a hablar de una persona que tiene carencias emocionales. Le deseo lo mejor, que va a ser nuevamente mamá", acotó.

Evelyn Vela le respondió a Samahara Lobatón, hija de Melissa Klug | Fuente: Instagram

¿Por qué Melissa Klug y Evelyn Vela se pelearon?

De acuerdo con Melissa Klug, su amistad con Evelyn Vela tiene que ver por una rencilla entre sus hijas. Según Klug y su hija Samahara, mencionaron que la hija de Evelyn Vela se habría metido en la relación de Melissa Lobatón (hija de Klug) con su pareja de ese entonces.

"Fue por lo que le hizo su hija a mi hija, y ella sabe perfectamente qué pasó. Si ella desea, yo lo comento", dijo para Magaly Tv La Firme. Sin embargo, Vela contó que todo terminó porque ella no le apoyó cuando la involucraron con Christian Cueva: "¿Qué habla? Su problema es otro. Lo que las mocosas hagan, ¿yo qué tengo que ver con ese tema? Ellas son mayores de edad. Lo que pasa es que ella no quiere admitir que se resintió por lo de Cueva, porque no la defendí".

Por otro lado, Vela le pidió que no mencione a su hija porque no tiene nada que ver en sus problemas: "¿Por qué tiene que meter a mi hija en esto? No entiendo. Yo jamás meto a sus hijos en nada. Tranquila, que yo también puedo dar mi opinión sobre lo de Cueva. De verdad, estoy en mi mejor momento para responder y no caer en provocaciones. Mi hija no pertenece a la farándula, no necesita hacer escándalos".

