Rosángela Espinoza reacciona ante foto con José Jerí que se hizo viral en redes sociales: ¿qué dijo?

Rosángela Espinoza se pronunció sobre su fotografía viral al lado de José Jerí. Fue durante la transmisión del programa Esto es guerra el último viernes que la modelo peruana reaccionó ante una broma que le hizo Patricio Parodi al recordarle la imagen con el actual presidente de la República.

Durante el concurso de canto en el mencionado programa, Katia Palma le dijo a Patricio Parodi que vaya a “Tailandia”, en referencia a un supuesto romance con Flavia López, actual representante peruana en el Miss Grand International 2025. Es así que Espinoza se sumó a la indirecta diciendo que “los amigos no se besan en la boca”.

Este comentario de Espinoza hizo que el popular ‘Pato’ le respondiera: “Ya empezó con la broma. Primera dama, tranquila” haciendo referencia a la foto que se hizo viral en los últimos días con José Jerí, quien posteó la imagen el 2021 junto a la influencer con una cariñosa dedicatoria.

“Respétame, por favor”, señaló Rosángela Espinoza mientras sus compañeros y los conductores Karia Palma y Mathías Brivio se reían de la situación. “El que ríe último, ríe mejor. No me hagan hablar”, expresó la también marketera, no queriendo dar mayores detalles de la fotografía.

Asimismo, Katia Palma le preguntó a Espinoza si las palabras de Parodi tenían alguna referencia a que es la “primera dama” de Los Guerreros. No obstante, el propio Patricio descartó que esa haya sido su referencia. "Hay que aclarar, porque por mi lado no es, no va por aquí. ¿A quién se le dice primera dama?", argumentó el chico reality.

Rosángela Espinoza respondió ante broma de Patricio Parodi por foto con José Jeri. | Fuente: Instagram (rosangelaeslo)

José Jerí posteó foto al lado de Rosángela Espinoza: "Sueño cumplido"

José Jerí juró como presidente de la República en la madrugada del último viernes 10 de octubre luego de que el Pleno del Congreso decidiera aprobar la vacancia contra Dina Boluarte.

Es así que, tras ponerse la banda presidencial, el abogado de 38 años se volvió tendencia en redes sociales recordando sus tuits, posteos y mensajes más curiosos entre ellos una foto al lado de la modelo peruana Rosángela Espinoza.

Fue el 2021 cuando el entonces congresista José Jerí compartió en Facebook una foto junto con la influencer mostrando su admiración. “Hasta que la conociste en un evento (al cual casi no llegas). Sueño cumplido”, escribió junto con emojis de caras enamoradas y otras de corazón.

Aquella oportunidad la modelo y el legislador coincidieron en un evento en la Confederación Nacional de Comerciantes (CONACO) lo que hizo que Jería pueda pedirle una foto a Espinoza al verla en el mismo sitio y antes de que fuera premiada como ‘Influencer del año’.

José Jerí dedicó post a Rosángela Espinoza luego de conocerla el 2021.Fuente: Facebook (José Jerí)

Rosángela Espinoza anunció el fin de su relación con empresario chileno

Rosángela Espinoza anunció el fin de su relación con el empresario chileno Edgard San Martín. La popular ‘Chica selfie’ sorprendió a todos confirmando su ruptura con San Martín a pocos días de conocerse su romance tras las imágenes difundidas por el programa Magaly TV: La Firme donde se le mostraba con el extranjero en viajes a Chile y en Perú.

Fue durante el programa Esto es guerra que la modelo confesó que ya no está más con el empresario chileno, quien la acompañó en su cumpleaños celebrado el último 19 de julio y con quien fue vista disfrutando de la nieve en su viaje a Chile donde ella compartía corazones y demás emoticones cariñosos en sus redes sociales con la bandera sureña.

“¿Por qué no quieres subir fotos con tu enamorado el chileno? ¿Acaso te avergüenzas de él?”, fue la pregunta leída por Mathías Brivio a Espinoza durante la dinámica de terapia del reality de competencia. “Ya dije, detalles de mi vida privada no voy a dar y, bueno, ustedes que son tan chismocitos, menos”, señaló la influencer semanas atrás.

Al ser consultada nuevamente si se avergüenza de su pareja, la también conductora de televisión respondió: “Son mis redes sociales y yo subo lo que quiero (…) No estaría con alguien que me avergonzaría”. Acto seguido, Katia Palma le preguntó cuánto tiempo llevaba de relación con el empresario, sin esperar la sorpresiva respuesta de la modelo: "Ya no estoy con él". Es así como Rosangela afirmó estar soltera actualmente.