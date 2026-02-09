"Todavía estoy en shock": Patricio Quiñones, el peruano en el Super Bowl con Bad Bunny, revela detalles inéditos del show

El bailarín y coreógrafo peruano fue parte del histórico medio tiempo del Super Bowl 2026 y contó a Puros Factos de RPP cómo vivió la experiencia.

El último domingo, el Levi’s Stadium de Santa Clara se transformó en una auténtica fiesta latina durante el show de medio tiempo del Super Bowl 2026, encabezado por Bad Bunny. La presentación celebró la cultura latina en toda su diversidad y Perú estuvo representado gracias al bailarín y coreógrafo Patricio Quiñones.

Patricio es recordado por su paso por la televisión peruana en programas como El gran show, donde fue pareja de baile de Milett Figueroa, y Esto es guerra. Además, ha acompañado de gira a artistas como Daddy Yankee y Manuel Turizo, y ha participado en videoclips de Natti Natasha, Becky G y Luis Fonsi.

En conversación exclusiva con Puros Factos de RPP, el bailarín compartió su experiencia en el espectáculo de medio tiempo que captó la atención del mundo. “Todavía estoy como en shock. Ha sido una experiencia hermosa, una emoción muy grande estar ahí y ser parte de eso. Estoy muy feliz”, comentó. Quiñones también precisó que no fue el único peruano en el show, ya que otros cuatro talentos nacionales participaron entre músicos, bailarines y actores.

El bailarín explicó que llegó al espectáculo tras superar una audición cerrada con alrededor de 500 bailarines. Aunque no pudo interactuar directamente con Bad Bunny, sí recibió el reconocimiento del artista puertorriqueño luego del show. “Él estaba muy emocionado. Es muy profesional, muy creativo y muy disciplinado”, señaló.

Uno de los instantes más comentados del show fue cuando el Conejo Malo se deja caer en brazos de los bailarines, entre ellos Patricio, tras cantar y bailar junto a Lady Gaga. Patricio relató cómo se vivió ese momento desde el escenario: “La caída fue realmente muy fácil con él. El primer día solo miró hacia atrás y preguntó: ‘¿Me van a agarrar?’. Le dijimos que sí y se tiró sin avisar”, explicó.

Quiñones contó que durante las tres semanas de ensayos se mantuvo una estricta reserva sobre el espectáculo. “Fue más o menos como estar en La casa de Gisela”, dijo entre risas, al revelar que tuvo que entregar su celular y permanecer incomunicado. Los ensayos duraban entre seis y ocho horas diarias, aunque uno de ellos llegó a extenderse hasta 14 horas.

¿Cuál fue el mayor reto?

Para Patricio Quiñones, lo más complicado no fue aprender la coreografía ni presentarse en el evento deportivo más importante de Estados Unidos, sino contener la emoción de formar parte de un momento histórico para la comunidad latina.

“No estaba nervioso por el show, estaba emocionado por lo que significaba”, afirmó. Y concluyó: “Esto no es solo lo que yo he logrado. Es algo más grande que todos nosotros. Ha sido la representación cultural más grande de la música latina que se ha visto en el mundo, y yo fui parte de eso”.

Un medio tiempo con sabor latino

La noche del domingo 8 de febrero, los Seattle Seahawks se consagraron campeones del Super Bowl tras vencer a los New England Patriots. Sin embargo, más allá del resultado deportivo, el gran protagonista fue el show de medio tiempo encabezado por Bad Bunny.

El artista puertorriqueño cumplió su promesa de “hacer bailar al mundo” y se adueñó del escenario con una potente celebración de la música latina, acompañado por Lady Gaga, Ricky Martin y otras sorpresas que encendieron el Levi’s Stadium y las redes sociales.

