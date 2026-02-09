¿Quién era el niño al que Bad Bunny le dio su Grammy? No, no era el menor detenido por ICE

“El nene que salió al final, cuando Bad Bunny le entregó el Grammy, es Liam Conejo, el niño que ICE detuvo en Minnesota y lo soltaron en estos días”, se estuvo leyendo en varias publicaciones de redes sociales después de ver al menor en el show del cantante puertorriqueño en el Super Bowl 2026.

Esa información fue tomada como verdadera, sin embargo, fue el mismo pequeño que apareció en el evento quien se pronunció.

¿Era Liam Conejo el niño que aparece con Bad Bunny?

Es falso. En realidad se trata del actor y modelo infantil Lincoln Fox Ramadán. A través de su cuenta de Instagram, el niño compartió la experiencia vivida junto a Bad Bunny.

“Un día emotivo e inolvidable interpretando al joven Benito: un momento simbólico donde el futuro le entrega un Grammy al pasado. Un recordatorio de que los sueños se hacen realidad y que nunca es demasiado pronto para soñar en grande”, escribió en referencia a una foto del cantante cuando era pequeño.

También envió un mensaje a Liam Conejo: “Todos merecemos paz y amor en Estados Unidos, un país construido y hogar de tantos inmigrantes trabajadores”.

¿Quién es Liam Conejo?

El niño ecuatoriano Liam Conejo Ramos, de cinco años, y su padre Adrián Conejo Arias habían sido detenidos por el Control de Migración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Después de haber estado en un centro de detención familiar de Dilley, en Texas (Estados Unidos), fueron liberados y regresaron a Mineápolis (Minnesota), tras más de una semana de reclusión que generó indignación nacional.

El congresista demócrata Joaquín Castro confirmó la noticia en su cuenta de X: “Liam, de cinco años, y su padre, Adrian, fueron liberados del centro de detención de Dilley. Los recogí anoche (sábado) y los acompañé de regreso a Minnesota”.

En el mensaje incluyó fotografías del menor ya en su hogar, con su característico sombrero y mochila, y otra al parecer tomada a la salida del centro.

“Liam ya está en casa. Gracias a todos los que exigieron su libertad. No pararemos hasta que todos los niños y sus familias regresen a casa”, enfatizó el congresista demócrata.