Demi Moore revela el ritual musical que compartía con Bruce Willis en sus primeros años de pareja

Demi Moore recordó una tradición musical que mantuvo durante mucho tiempo con Bruce Willis y que comenzó en sus primeros años como pareja. El tema salió durante una sesión de preguntas y respuestas con su colega Kate Hudson, quien protagoniza con Hugh Jackman Song Sung Blue, una película basada en la historia de Mike y Claire Sardina, una pareja de intérpretes que se ganaba la vida rindiendo tributo al cantante Neil Diamond.

La actriz de La Sustancia recordó que Willis, con quien estuvo casada entre 1987 y 2000, tenía una tradición semanal dedicada a la música de Neil Diamond. Según contó, el actor solía poner sus canciones a todo volumen durante lo que llamaba el "Día de Neil Diamond".

Moore relató que al principio le sorprendía escuchar la música tan fuerte, pero que con el tiempo la costumbre se volvió parte de su vida cotidiana. De acuerdo con sus declaraciones, Bruce Willis mantuvo esa tradición durante años porque era un gran seguidor del cantante, una afición que ella también terminó compartiendo.

"Ver la película me hacía recordar cuando él ponía a todo volumen a Neil Diamond y yo le decía: '¿Qué está pasando?' Y él decía: 'Nada, es el Día de Neil Diamond'", comentó.

La expareja tiene tres hijas en común; Rumer, de 37 años; Scout, de 34; y Tallulah, de 31. Pese a su divorcio, ambos han mantenido una relación muy cercana, incluso ahora que el actor padece de demencia.

Esposa de Bruce Willis celebra 18 años de relación con el actor

Antes de despedir el 2025, Emma Heming Willis recordó el aniversario de su relación con Bruce Willis. A través de una publicación en su cuenta de Instagram, la escritora conmemoró los 18 años de romance que ha compartido con el actor.

En el post, compartido el martes 30 de diciembre, se aprecia una fotografía del recuerdo en la que ella, vestida con un conjunto negro, aparece sentada mientras recibe un tierno beso en la cabeza por parte de la estrella de Hollywood, quien fue diagnosticado con demencia frontotemporal en 2022.

"Hace 18 años se convirtió en mi novio. Con un beso en la parte superior de mi cabeza, el tiempo se detuvo. Soy tan afortunada de conocer este tipo de amor", escribió la británica de 47 años.

Cabe recordar que Emma Heming y Bruce Willis se casaron el 21 de marzo de 2009 en una ceremonia celebrada en las Islas Turcas y Caicos, luego de casi dos años de noviazgo. La pareja tiene dos hijas: Mabel Ray Willis, nacida en abril de 2012, y Evelyn Penn Willis, nacida en mayo de 2014.