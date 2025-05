"Es una chica muy linda": Austin Palao responde sobre supuesto romance con Vania Bludau

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Austin Palao rompió su silencio sobre Vania Bludau. El exparticipante de Esto es guerra y Combate habló sobre el supuesto romance con la modelo peruana luego de que se difundieran imágenes de una supuesta escena de besos entre ambos en la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao el último 26 de abril.

Las cámaras de Amor y fuego abordaron a Austin Palao, quien estaba acompañado de su amigo, el modelo Hugo García, para preguntarle si existió o no un beso con Vania Bludau. “En las imágenes no hay ningún beso (…) No, no hubo beso”, expresó el también cantante de reguetón al mencionado programa de espectáculos.

Asimismo, el reportero de Amor y fuego le consultó a Austin Palao qué le parece Vania Bludau como mujer y si saldría con ella. Al respecto, el también modelo peruano de 30 años sostuvo: “Es una chica muy linda y tenemos amigos en común y ya está”.

En otro momento, el hombre de prensa le preguntó a Austin Palao si besaría a Vania Bludau luego de ser vistos muy cariñosos en la fiesta para celebrar la boda de su hermano Said. “No lo sé, el futuro es incierto (...) Ella me parece una chica muy linda”, añadió.

El modelo Austin Palao terminó su relación con la chilena Fran Maira. | Fuente: Instagram (austinpalaoc)

Vania Bludau y Austin Palao son grabados en presunta escena de besos

La boda de Alejandra Baigorria y Said Palao dejó muchos momentos que fueron comentados por usuarios y seguidores de la farándula local. Una de las escenas más virales tuvo a dos protagonistas: Vania Bludau y Austin Palao.

Fue el programa Amor y fuego que difundió breves momentos que no fueron vistos en la denominada "Boda del año” que significó la unión de Alejandra Baigorria y Said Palao tras cinco años de relación.

¿Qué pasó? En las imágenes se pudo ver como Vania Bludau aparece muy cariñosa con Austin Palao, hermano de Said Palao. Ambos aparecen bailando en medio de la multitud mientras que se acercan el rostro hasta darse un supuesto beso que desató rumores de un presunto romance.

Estas imágenes, además, aclararon la situación sentimental de Vania Bludau, quien estaría soltera ante los rumores de que habría regresado con su expareja Mario Irivarren.

Por su parte Austin Palao concluyó su relación con la chilena Fran Maira en diciembre del año pasado.

Alejandra Baigorria y Said Palao se casaron el sábado 26 de abril en la iglesia de San Pedro. | Fuente: @saidpalao_fit/@joselaraweddings

Vania Bludau descarta reconciliarse con Mario Irivarren



Vania Bludau asegura que su romance con Mario Irivarren quedó en el pasado. La modelo peruana descartó que vaya a regresar con su expareja y negó que haya intentado una conversación con el integrante de Esto es guerra durante la fiesta de Alejandra Baigorria y Said Palao celebrada por su boda el último sábado 26 de abril.

Fue un reportero de Magaly TV: La Firme quien le consultó a Bludau si es que ella habló con Alejandra Baigorria para que pudiera contactar con Mario Irivarren en la fiesta. Ante ello, la exparticipante de Combate señaló: “¿Yo? Todos saben por qué mi relación con él (Mario Irivarren) terminó. Creo que está de más hablar de ese tema”.

Cabe recordar que tanto Vania Bludau como Mario Irivarren estaban en la fiesta de Alejandra Baigorria y Said Palao. Asimismo, videos en Tik Tok mostraban a Baigorria bailando con Irivarren mientras le decía que Bludau estaba detrás de él, a lo que este respondió: “Estoy marcado. Dile que la llamó más tarde”.

Luego del video viral de la conversación entre Alejandra Baigorria y Mario Irivarren, la propia Vania Bludau pidió que no la sigan involucrando “en ninguna situación” donde se le mencione.

“Quería comentarles algo desde un lugar de mucha calma y respeto. Yo prefiero no involucrarme en ninguna situación que tenga que ver con el video que sigue siendo viral. Estoy en una etapa de mi vida donde priorizo mi bienestar emocional y les agradecería mucho que respetaran ese espacio. Les deseo siempre lo mejor", expresó Bludau en un comunicado en Instagram.

