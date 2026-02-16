Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Laura Spoya descarta quedar inválida y da detalles de su operación: “Tengo seis huecos en la espalda”

Laura Spoya descartó quedar inválida tras operación en su columna luego del accidente vehicular.
Laura Spoya descartó quedar inválida tras operación en su columna luego del accidente vehicular. | Fuente: Instagram (lauraspoya)
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

La exMiss Perú aseguró que está “fuera de peligro” y que pronto entrará “en recuperación”. “Hay movimientos que ya no podré hacer”, señaló Laura Spoya.

Laura Spoya se sinceró luego de su operación en la columna en una clínica local debido al accidente vehicular que sufrió en Surco. En nuevas declaraciones para el podcast La Manada, donde conduce junto a Mario Irivarren y GerardoPe, la exMiss Perú afirmó que “la han mantenido dopada” pero que está “fuera de peligro”.

“Estoy un poco mejor después de la cirugía (…) Ya me toca la recuperación que va a ser lo más tedioso, pero ya no estoy con la incertidumbre de si voy a quedar inválida, o si voy a volver a caminar, o si voy a quedar con algún tipo de inmovilidad. Ya eso está fuera de riesgo y me alegra bastante”, expresó.

En ese sentido, señaló que tiene “seis huecos en la espalda” producto de la operación por lo que tendrá que limitar sus movimientos.

“Tengo seis huecos en la espalda. Con mis seis clavos, soy una mujer biónica oficialmente, ya fuera de peligro y extrañándolos un montón y decirle a la gente de La Manada que estoy muy agradecida por todos los mensajes que me han mandado, me hubiera encantado responder todos, pero he estado más dopada que la realidad”, sostuvo.

Seguidamente, Spoya afirmó esperar que le den de alta a más tardar este miércoles. No obstante, seguirá con su tratamiento para poder recuperar la movilidad.

“Yo creo que, pasado mañana me dan de alta. Al final los clavos son un objeto externo al cuerpo, no es natural. Lo normal es que el cuerpo trate de sacarlos. Debo tener una medicación alta para que pueda cerrar. Me están enseñando a caminar correctamente, a mover como me tengo que mover. Hay ciertos movimientos que ya no voy a poder hacer, avisarles a los chicos que tienen que comprarme una silla ergonómica”, explicó.

Laura Spoya se comunicó con Mario Irivarren y GerardoPe en su podcast La Manada.
Laura Spoya se comunicó con Mario Irivarren y GerardoPe en su podcast La Manada. | Fuente: Instagram (lauraspoya)

Laura Spoya dio su versión de cómo ocurrió su accidente

Días atrás, Laura Spoya se comunicó por WhatsApp con un reportero del programa Magaly TV: La Firme luego del accidente vehicular que sufrió en el distrito limeño de Surco.

En los mensajes, explicó que no podía atender llamadas porque en la clínica se lo habían prohibido, debido a la complejidad de sus lesiones.

En la conversación, la modelo negó las versiones que señalaban que había estado en Barranco y Miraflores antes del accidente; pues aseguró que estuvo en el restaurante La Cuadra de Salvador, ubicado en La Molina; luego fue a la casa de una amiga, a quien llama "Teff", y finalmente se dirigió a su domicilio.

“Es más, estaba hasta en pijama cuando pasó (el accidente), porque solo salí para dejarle algo a Teff, que vive a dos cuadras de donde ocurrió (…) la acababa de dejar 15 minutos antes, como a las 3 a. m.”, aseguró la modelo.

Consultada por la fotografía que su compañero Mario Irivarren había subido a sus redes, donde se ven cervezas y en la que ella estaba etiquetada, la ex Miss Perú admitió que tomó “unos sorbos”, aunque su dosaje salió negativo.

“Unos sorbos de cerveza, pero tipo 10:00 p.m., ni media ‘chela’ (cerveza). Ni Teff ni yo estábamos tomando. A veces, si yo tomo, ella maneja, y viceversa; pero no fue el caso. Ayer, cuando me intervinieron, estaba en pijama (…) estaba en shock”, aseveró.

¿Qué pasó con Laura Spoya?

En la madrugada del último jueves, 12 de febrero, Laura Spoya fue trasladada de emergencia a una clínica luego de protagonizar un accidente vehicular en el distrito limeño de Surco.

El hecho ocurrió cuando la camioneta negra en la que se desplazaba terminó impactando contra una pared en la avenida El Polo.

De acuerdo con información preliminar de Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, el incidente se registró alrededor de las 3:00 a.m. en la cuadra 10 de la referida vía, a la altura del cruce con la avenida La Encalada.

Según los reportes, Spoya se encontraba al volante cuando se desplazaba por la vía y habría perdido el control del vehículo, chocando directamente contra una pared ubicada junto a un local de venta de autos. El impacto activó de inmediato las bolsas de aire, y la unidad resultó con graves daños.

Tras el choque, unidades de emergencia llegaron al lugar y auxiliaron a la ex Miss Perú. Posteriormente fue trasladada a una clínica cercana en Surco, donde ingresó por el área de emergencia para recibir atención médica. Hasta el momento no se ha emitido un parte médico oficial. La Policía Nacional investiga el caso.

Te recomendamos
¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
Video recomendado
Tags
Laura Spoya Surco

RPP TV

En Vivo

Más sobre Farándula

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA