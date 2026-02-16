Laura Spoya descarta quedar inválida y da detalles de su operación: “Tengo seis huecos en la espalda”

Laura Spoya se sinceró luego de su operación en la columna en una clínica local debido al accidente vehicular que sufrió en Surco. En nuevas declaraciones para el podcast La Manada, donde conduce junto a Mario Irivarren y GerardoPe, la exMiss Perú afirmó que “la han mantenido dopada” pero que está “fuera de peligro”.

“Estoy un poco mejor después de la cirugía (…) Ya me toca la recuperación que va a ser lo más tedioso, pero ya no estoy con la incertidumbre de si voy a quedar inválida, o si voy a volver a caminar, o si voy a quedar con algún tipo de inmovilidad. Ya eso está fuera de riesgo y me alegra bastante”, expresó.

En ese sentido, señaló que tiene “seis huecos en la espalda” producto de la operación por lo que tendrá que limitar sus movimientos.

“Tengo seis huecos en la espalda. Con mis seis clavos, soy una mujer biónica oficialmente, ya fuera de peligro y extrañándolos un montón y decirle a la gente de La Manada que estoy muy agradecida por todos los mensajes que me han mandado, me hubiera encantado responder todos, pero he estado más dopada que la realidad”, sostuvo.

Seguidamente, Spoya afirmó esperar que le den de alta a más tardar este miércoles. No obstante, seguirá con su tratamiento para poder recuperar la movilidad.

“Yo creo que, pasado mañana me dan de alta. Al final los clavos son un objeto externo al cuerpo, no es natural. Lo normal es que el cuerpo trate de sacarlos. Debo tener una medicación alta para que pueda cerrar. Me están enseñando a caminar correctamente, a mover como me tengo que mover. Hay ciertos movimientos que ya no voy a poder hacer, avisarles a los chicos que tienen que comprarme una silla ergonómica”, explicó.