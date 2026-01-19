Real Madrid vs. Mónaco EN VIVO: juegan en el Santiago Bernabéu por la fecha 7 de la Champions League

Real Madrid vs. Mónaco se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO esta semana por la fecha 7 de la fase liga de la UEFA Champions League 2025-26.

El brasilero Rodrygo Goes no ha entrado en la lista de convocados del primer partido en la Champions de Álvaro Arbeloa como DT del Real Madrid. Además, son bajas ante el AS Mónaco jugadores como Álvaro Carreras por sanción, además de Éder Militao, Antonio Rüdiger, Trent Alexander-Arnold, Ferland Mendy y Brahim Díaz.

Aunque, Real Madrid recupera a Andriy Lunin y efectúa cambios en la convocatoria en la presencia de canteranos. Se caen David Jiménez, Jorge Cestero, Álvaro Leiva y César Palacios, para dar entrada a Pol Fortuny y Daniel Mesonero.



¿Cómo llegan Real Madrid y Mónaco a la fecha 7 de la Champions League?

La 'Casa Blanca' viene de ganarle 2-0 a Levante en LaLiga, mientras que el Mónaco llega de perder 3-1 con Lorient en la Ligue 1.

¿Cuándo y dónde juegan Real Madrid vs Mónaco en vivo por la fecha 7 de la fase liga de Champions League 2026?

El partido está programado para el martes 20 de enero en el Estadio Santiago Bernabéu. El recinto tiene una capacidad para 84,000 espectadores.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs Mónaco en vivo por la fase liga de Champions League 2026?

En Perú , el partido Real Madrid vs Mónaco comienza a las 3:00 p.m.

, el partido Real Madrid vs Mónaco comienza a las 3:00 p.m. En España , el partido Real Madrid vs Mónaco comienza a las 9:00 p.m.

, el partido Real Madrid vs Mónaco comienza a las 9:00 p.m. En Colombia, el partido Real Madrid vs Mónaco comienza a las 3:00 p.m.

En Ecuador, el partido Real Madrid vs Mónaco comienza a las 3:00 p.m.

En Bolivia, el partido Real Madrid vs Mónaco comienza a las 4:00 p.m.

En Venezuela, el partido Real Madrid vs Mónaco comienza a las 4:00 p.m.

En Chile, el partido Real Madrid vs Mónaco comienza a las 5:00 p.m.

En Brasil, el partido Real Madrid vs Mónaco comienza a las 5:00 p.m.

En Argentina, el partido Real Madrid vs Mónaco comienza a las 5:00 p.m.

En Uruguay, el partido Real Madrid vs Mónaco comienza a las 5:00 p.m.

En Paraguay, el partido Real Madrid vs Mónaco comienza a las 5:00 p.m.

¿Qué canal TV transmite el Real Madrid vs Mónaco en vivo?



El partido de Real Madrid contra Mónaco será transmitido por la señal de ESPN y la plataforma streaming Disney+. RPP lo tendrá en radio en los 89,7 FM y 730 AM, en tanto que RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Real Madrid vs Mónaco: alineaciones posibles

Real Madrid: Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Fran García; Federico Valverde, Aurelien Tchouameni, Jude Bellingham; Arda Guler, Vinicius y Kylian Mbappé.

AS Mónaco: Philipp Kohn; Vanderson, Thilo Kehrer, Eric Dier, Caio Henrique; Maghnes Akliouche, Jordan Teze, Denis Zakaria, Aleksandr Golovin; Biereth y Balogun.