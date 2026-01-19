Mbappé encaró a periodista por la salida de Xabi Alonso del Real Madrid: "No voy a hacerme el tonto"

Kylian Mbappé fue el elegido para acudir a la rueda de prensa previa al primer partido del año en la Champions League, por la sétima fecha de la fase liga ante el Mónaco. El francés fue consultado por el presente del Real Madrid y no dudó en expresarse con firmeza sobre los temas controversiales.

El comienzo del año ha dejado al Real Madrid con los golpes de caer ante el Barcelona en la Supercopa de España y la eliminación en la Copa del Rey. El primero de los torneos provocó la salida de Xabi Alonso, señalado por el rendimiento del equipo y por su manejo con el plantel merengue.

Sobre el trato con los futbolistas, Kylian Mbappé, salió al frente al señalarse un enfrentamiento de ellos con Xabi Alonso.

“¿De dónde sale eso?, ¿tú has dicho problemas del entrenador con algunos jugadores?, ¿de dónde sabes eso tú?”, respondió el francés ante la consulta.

Mbappé defiende a Xabi Alonso

Kylian Mbappé, goleador del Real Madrid en el ciclo de Xabi Alonso, elogió el trabajo del estratega español y dijo respetar la decisión del club.

“Decir que Xabi Alonso no ha triunfado no es verdad. Solo perdió la Supercopa. Perdimos la Copa tras Xabi. Va a ser un gran entrenador. Tuve una gran relación con él y le deseo lo mejor. Es un obsesionado del fútbol. Es una decisión del club que hay que respetar. Ahora debemos ayudar a Arbeloa en su primera experiencia en el fútbol profesional como técnico y daremos todo por el bien de Arbeloa y del Real Madrid”, mencionó.

“No voy a hacerme el tonto. Pasan cosas, pero en los grandes clubes se dicen muchas cosas que no son verdad. Otras que lo son. Algunas que son un 10% verdad y se inventan el 90%... Yo sé que nosotros debemos callar y hacer nuestro trabajo en el campo. Es posible que parte de las críticas vengan de estas noticias y rumores, pero es algo que tienes que preguntar a los aficionados”, zanjó sobre la situación entre Alonso y los futbolistas.

Los silbidos a Vinícius

En el partido ante Levante, tras la eliminación en la Copa del Rey, el Real Madrid sintió las pifias del Santiago Bernabéu, siendo uno de los principales señalados Vinícius Jr.

“No es culpa suya si jugamos mal, es culpa de todos. Si quieres pitar, que lo entiendo, que nos piten a todos. Vini es como todos. Es una persona y es normal que te afecte cuando hablan mal de ti. Es un gran jugador y una persona increíble. Tenemos que protegerle como equipo. Él nunca va a estar solo. Todos estamos con él y le ayudaremos a que dé su mejor versión”, concluyó.