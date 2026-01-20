Champions League: Slavia Praga se enfrentará ante Barcelona por la fecha 7

Barcelona se mide ante Slavia Praga en el estadio Evzena Rosického mañana a las 15:00 horas. El partido será supervisado por Chris Kavanagh.

Mañana desde las 15:00 horas, Slavia Praga recibirá a Barcelona en el estadio Evzena Rosického, por la fecha 7 de la Champions.

Así llegan Slavia Praga y Barcelona

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Slavia Praga en partidos de la Champions

Slavia Praga recibió un duro golpe y cayó 0 a 3 ante su rival Tottenham. En los últimos encuentros del torneo, sumó 2 partidos empatados y 2 perdidos. Ha recibido 9 goles y no logró anotar en el arco rival.

Últimos resultados de Barcelona en partidos de la Champions

Barcelona llega triunfante luego de ver caer a Eintracht Frankfurt con un marcador 2-1. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 1, 1 empató y perdió 2. Pudo festejar 12 goles y sus rivales han podido vencer su arco 10 veces.

En los últimos partidos jugados, se muestra al equipo visitante vencedor con 1 partido ganado y un total de 1 partido igualado. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 5 de noviembre, en Fase de Grupos del torneo UEFA Champions League - 2019 - 2020, y terminó en empate a 0.

Chris Kavanagh es el árbitro designado para controlar el partido.

Fecha y rival de Slavia Praga en el próximo partido de la Champions

Fecha 8: vs Pafos: 28 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha y rival de Barcelona en el próximo partido de la Champions

Fecha 8: vs FC Copenhague: 28 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Horario Slavia Praga y Barcelona, según país