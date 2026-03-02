Óscar Arriola ratifica que Adrián Villar sí viajó a Cajamarca y asegura que existen videos que lo confirman

El comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, reiteró que Adrián Villar, implicado en el caso Lizeth Marzano, sí habría viajado a la región de Cajamarca el pasado 21 de febrero, y que existirían videos, incluso desde el aeropuerto, que lo demostrarían.

Estas declaraciones tuvieron lugar en respuesta a lo mencionado por Jefferson Moreno, exabogado de Villar, quien declaró en una entrevista que lo dicho por Arriola era falso.

“Tenemos un pasaje de venida, un pasaje de ida a las 5 de la mañana, y un retorno a las 11 de la mañana. Y tenemos. Están los pasajes, están sus números de DNI, está la confirmación de la aerolínea y del aeropuerto que ha pasado por la detección de metales, y por el control. Yo no tengo por qué estar mintiendo”, aseveró.

Arriola señaló que faltan videos por revisar

El comandante general de la Policía también se refirió a lo indicado por Francesca Montenegro, exenamorada de Villar, quien señaló que el implicado habría regresado en una bicicleta al lugar del accidente.

Al respecto, Arriola mencionó que hay videos que faltan revisar como parte de las diligencias en el caso mencionado.

Finalmente, indicó que Adrián Villar seguirá detenido en la División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito hasta que se resuelva el pedido de prisión preventiva en su contra.