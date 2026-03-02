Últimas Noticias
Podcasts ELECCIONES 2026
Calculadora liga 1 Concursos RPP
ELECCIONES 2026
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Óscar Arriola ratifica que Adrián Villar sí viajó a Cajamarca y asegura que existen videos que lo confirman

Arriola dijo que Villar seguirá detenido en la División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito
Arriola dijo que Villar seguirá detenido en la División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito | Fuente: RPP
Jair Zevallos Morón

por Jair Zevallos Morón

·

El comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, mencionó que hay videos que faltan revisar como parte de las diligencias en curso.

Judiciales
00:00 · 01:35

El comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, reiteró que Adrián Villar, implicado en el caso Lizeth Marzano, sí habría viajado a la región de Cajamarca el pasado 21 de febrero, y que existirían videos, incluso desde el aeropuerto, que lo demostrarían.

Estas declaraciones tuvieron lugar en respuesta a lo mencionado por Jefferson Moreno, exabogado de Villar, quien declaró en una entrevista que lo dicho por Arriola era falso.

“Tenemos un pasaje de venida, un pasaje de ida a las 5 de la mañana, y un retorno a las 11 de la mañana. Y tenemos. Están los pasajes, están sus números de DNI, está la confirmación de la aerolínea y del aeropuerto que ha pasado por la detección de metales, y por el control. Yo no tengo por qué estar mintiendo”, aseveró.

Arriola señaló que faltan videos por revisar

El comandante general de la Policía también se refirió a lo indicado por Francesca Montenegro, exenamorada de Villar, quien señaló que el implicado habría regresado en una bicicleta al lugar del accidente.

Al respecto, Arriola mencionó que hay videos que faltan revisar como parte de las diligencias en el caso mencionado.

Finalmente, indicó que Adrián Villar seguirá detenido en la División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito hasta que se resuelva el pedido de prisión preventiva en su contra.

Te recomendamos
Informes RPP

La caída de Erick Moreno "el Monstruo", el criminal más buscado del Perú

Las autoridades peruanas confirmaron la próxima extradición de Erick Moreno, "El Mounstro", el delincuente que se convirtió en uno de los más buscados y por el que se ofreció una recompensa de 1 millón de soles por su paradero. Finalmente, tras su captura en Paraguay, será encarcelado en el Perú. Conozcamos un poco más del paso criminal de este personaje que se convirtió en el más nefasto rostro de la criminalidad para muchas familias.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
Óscar Arriola Adrián Villar San Isidro Lizeth Marzano

RPP TV

En Vivo

Más sobre Judiciales

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA