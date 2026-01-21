Gesto con los hinchas: jugadores de Manchester City devolverán dinero de las entradas a los que asistieron a derrota por Champions League

Pensando en los hinchas. Los jugadores del Manchester City anunciaron que reembolsarán el importe de las entradas a los 374 aficionados que viajaron a Noruega para presenciar el encuentro entre Bodo/Glimt por la fecha 7 de la fase liga de la Champions League.

A través de un comunicado firmado por los capitanes (Bernardo Silva, Rúben Dias, Rodri y Erling Haaland), los futbolistas indicaron que, sabiendo del sacrificio que hacen los hinchas para ver al equipo, cubrirán el coste de las entradas del partido.

"Sabemos los sacrificios que hacen nuestros aficionados al viajar por el mundo para apoyarnos, tanto en casa como fuera, y nunca lo daremos por sentado. Son los mejores aficionados del mundo", indica la primera parte del comunicado.

"También reconocemos que fue un largo viaje para la afición que nos apoyó en el frío gélido durante una noche difícil para nosotros en el campo. Cubrir el coste de las entradas para la afición que viajó a Bodø es lo mínimo que podemos hacer", finaliza la misiva.

Manchester City y su peor momento

La caída ante Bodo/Glimt por la Champions League supuso la segunda derrota consecutiva de los dirigidos por Pep Guardiola, que perdieron el último fin de semana ante Manchester United.

Estos resultados se suman a la mala racha de encuentros de lo que va del 2026. De hecho, los Citizen han empatado tres partidos, perdidos dos y ganado solo dos, estos últimos correspondientes a la Copa FA y la Copa de la Liga.

Los dos próximos partidos del Manchester City son cruciales para romper la mala racha: se enfrentará al Wolverhampton, por la fecha 23 de la Premier, y después al Galatasaray por la última fecha de la fase liga de la Champions League.