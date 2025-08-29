No va más: el Fenerbahce destituyó a José Mourinho tras quedar fuera de la Champions League

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Fenerbahce de Estambul anunció este viernes la destitución del entrenador portugués José Mourinho, poco después de que el equipo quedara fuera de la Liga de Campeones tras perder (1-0) contra el Benfica en la última ronda previa.

"Se acaba nuestra etapa con José Mourinho, quien desde la temporada 2024-2025 ejercía la labor de director técnico de nuestro primer equipo de fútbol. Le agradecemos por el trabajo con nuestro club hasta hoy y le deseamos éxito en su futura carrera", indicó el club turco en un comunicado publicado en su página web.

La etapa de Mourinho en Turquía ha durado apenas un año: llegó con el objetivo de devolver al Fenerbahce a la máxima competición europea, algo que no ha podido conseguir.

Mourinho ha dirigido a algunos de los mejores clubes de Europa, entre ellos el Real Madrid, el Inter de Milán, el Chelsea y el Manchester United y ha conquistado la Champions League con el Porto (2004) y el Inter (2010).

Mourinho, de 62 años, fue nombrado entrenador del Fenerbahce en junio de 2024 con un contrato por dos temporadas y ha sido destituido cuando ya se han disputado seis jornadas de la nueva temporada de la Super Liga turca.

Durante su etapa en el Fenerbahce, Mourinho dirigió 62 partidos, con un balance de 37 victorias, 14 empates y 11 derrotas, logrando un promedio de 2,02 puntos por encuentro.

Según la prensa turca, incluso si el técnico luso alcanza un acuerdo con otro equipo tras su salida, seguirá teniendo derecho a percibir una compensación del club turco estimada en 15 millones de euros.

Por ahora no se han revelado las condiciones exactas de la rescisión, y el propio Mourinho no ha realizado declaraciones públicas sobre su destitución.

La derrota por 1-0 en el Estadio da Luz de Lisboa acortó su estancia en Turquía, marcada, como es habitual en el portugués, por las polémicas y los enfrentamientos.



KAMUOYUNUN BİLGİSİNE



Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz.… pic.twitter.com/7MpkzNhEN4 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 29, 2025

Relación tensa

Según la prensa deportiva turca, la relación de Mourinho con la directiva del club se había tensado durante el mercado de fichajes, con el extécnico del Real Madrid criticando la ausencia de nuevas llegadas.

"Si la Champions League era vital para mi club, se habría hecho algo en el mercado de fichajes", declaró antes del partido de vuelta ante el Benfica."No creo que el Fenerbahce tenga una lista de fichajes", agregó.

Esas palabras, junto a críticas pasadas a la directiva y a jugadores del Fenerbahce fueron "la gota que colmó el vaso" y llevaron a la directiva a decidir de forma "unánime" su destitución, según la prensa turca.

El diario Hürriyet señaló este viernes que la eliminación del Fenerbahce de la Liga de Campeones supone un duro golpe no solo deportivo, sino también económico.

De haberse clasificado, el club habría ingresado casi 19 millones de euros como prima de participación, además de unos 9 millones por coeficiente y derechos televisivos. La pérdida de esos ingresos -subrayó el rotativo- obliga a la entidad a contemplar la venta de jugadores.

