Real Madrid: ¿cuál sería su rival en los playoffs de la Champions League?

Real Madrid repitió los errores de la pasada edición de la Champions League. Y es que la tercera derrota en la fase liga del cuadro de Álvaro Arbeloa lo condenó al noveno lugar, siendo el primero de los equipos que se queda fuera del acceso directo a los octavos de final.



Tras caer 1-0 ante Liverpool y 2-1 ante Manchester City, la derrota en el estadio Da Luz ante el Benfica, dando un paso atrás en el crecimiento que había dado con Álvaro Arbeloa en sus tres últimos encuentros, lo dejaron con apenas 15 unidades, quedando afuera del top ocho por diferencia de goles.



"Nos han superado en muchos aspectos, en agresividad, en los duelos, con y sin balón. Hemos estado muy lejos de la versión que tenemos que dar", lamentó Arbeloa tras la derrota en el reencuentro con su maestro Mourinho.



¿Cuál sería su rival en los playoffs y contra quién se enfrentaría si clasifica a los octavos de final?



¿Cuál sería su rival en los playoffs de la Champions League?

El Real Madrid quedará emparejado en el sorteo del viernes 30 de enero con el Bodo/Glimt, vigésimo tercer clasificado, que venció en las dos últimas jornadas de la fase liga al Manchester City y Atlético de Madrid; o con el Benfica, que gracias al tanto de su portero, Anatolii Trubin, en la última acción del partido, logró por diferencia de goles arrebatar la última plaza que da acceso a la repesca al Marsella.

Si logra pasar esta fase, se volvería a encontrar -una edición más- con el Manchester City, que acabó octavo en fase de liga, o el Sporting de Lisboa, que lo hizo séptimo con su triunfo en San Mamés.