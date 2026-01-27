Real Madrid vs. Benfica EN VIVO: juegan partido clave por la última fecha de la fase liga de Champions League

Benfica vs. Real Madrid EN VIVO: se enfrentan este miércoles 28 de enero en el Estadio da Luz, en Lisboa (Portugal). El partido corresponde a la fecha 8 de la fase liga de la Champions League 2025-26 y se jugará a partir de las 3:00 p.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá seguirse por ESPN y Disney+. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

Jose Mourinho no se reencuentra solamente con el Real Madrid, también lo hace con uno de sus 'soldados', Álvaro Arbeloa, en el pulso del maestro contra el alumno con el Benfica jugándose todas sus opciones en la Champions League.

Doce años y medio después, se producirá el frente a frente. Con Mourinho cada vez más alejado del éxito en su carrera, con problemas en el Benfica tras su retorno al fútbol portugués. Y Arbeloa como apuesta dentro de la casa en el Real Madrid tras la salida de Xabi Alonso, otro de los técnicos a los que 'Mou' marcó en ese pasado madridista.

Al Real Madrid le será suficiente el empate en Lisboa para llegar a los octavos de final, mientras que el Benfica está obligado al triunfo y aguardar resultados que le permitan instalarse en los play-offs.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis!

Benfica vs. Real Madrid: altas y bajas a la fecha 8 de la final de la Champions League 2026

Benfica no podrá contar en el partido con Richard Ríos y Dodi Lukebakio por lesión, mientras que en duda está Alexander Bah. El Real Madrid tiene fuera de la convocatoria a los defensas Antonio Rüdiger, Ferland Mendy, Éder Militao y Trent Alexander-Arnold, todos sentidos.

¿Cuándo y dónde juegan Benfica vs Real Madrid EN VIVO por la fase liga de Champions League?

El partido entre Benfica vs. Real Madrid se disputará el miércoles 28 de enero en el Estadio da Luz, en Lisboa (Portugal). El recinto tiene capacidad para recibir a 68 000 espectadores, aproximadamente.

🔙 ¡Volvemos al estadio de La Décima! pic.twitter.com/xGaZX5IT9P — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 27, 2026

¿A qué hora juegan Benfica vs Real Madrid EN VIVO por la fase liga de Champions League?

En Perú , el partido Benfica vs. Real Madrid comienza a las 3:00 p.m.

, el partido Benfica vs. Real Madrid comienza a las 3:00 p.m. En España , el partido Benfica vs. Real Madrid comienza a las 9:00 p.m.

, el partido Benfica vs. Real Madrid comienza a las 9:00 p.m. En Colombia, el partido Benfica vs. Real Madrid comienza a las 3:00 p.m.

En Ecuador, el partido Benfica vs. Real Madrid comienza a las 3:00 p.m.

En Chile, el partido Benfica vs. Real Madrid comienza a las 5:00 p.m.

En Bolivia, el partido Benfica vs. Real Madrid comienza a las 4:00 p.m.

En Venezuela, el partido Benfica vs. Real Madrid comienza a las 4:00 p.m.

En Argentina, el partido Benfica vs. Real Madrid comienza a las 5:00 p.m.

En Brasil, el partido Benfica vs. Real Madrid comienza a las 5:00 p.m.

En Uruguay, el partido Benfica vs. Real Madrid comienza a las 5:00 p.m.

En México (CDMX), el partido Benfica vs. Real Madrid comienza a las 2:00 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Benfica vs. Real Madrid comienza a las 3:00 p.m.

¿Qué canal TV transmite el Benfica vs Real Madrid EN VIVO?

El partido EN DIRECTO será transmitido a todo el Perú y distintos países de Sudamérica por ESPN, en Argentina por FOX Sports y en México por FOX One. En España se verá por Movistar Liga de Campeones y en Estados Unidos por TUDN.

Vía streaming el Benfica vs. Real Madrid se puede ver en la plataforma Disney+Premium. Los goles y las incidencias las encontrarás en la página web de RPP.pe.

Benfica vs. Real Madrid: alineaciones posibles

Benfica: Anatoliy Trubin; Amard Dedic, Nicolás Otamendi, Tomás Araújo, Samuel Dahl; Fredrik Aursnes, Leandro Barreiro; Anísio Cabral, Georgiy Sudakov, Gianluca Prestianni; y Vangelis Pavlidis.

Real Madrid: Thibaut Courtois; Fede Valverde, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, Jude Bellingham; Franco Mastantuono, Vinícius Jr. y Kylian Mbappé.

Benfica vs. Real Madrid: ¿cuánto pagan las casas de apuestas?

Casa de apuestas Benfica Empate Real Madrid Betano 4.30 4.25 1.72 Apuesta Total 4.27 4.22 1.72 Te Apuesto 4.54 3.93 1.74 DoradoBet 4.33 4.33 1.70