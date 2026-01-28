Últimas Noticias
El héroe de la noche: arquero de Benfica marcó al último minuto y le dio el pase a los playoffs de la Champions League [VIDEO]

Anatolis y el gol del Benfica para darle el pase a los playoffs de la Champions League.
Anatolis y el gol del Benfica para darle el pase a los playoffs de la Champions League. | Fuente: X
Anatoli Trubin saltó en el área y de un potente cabezazo marcó el 4-2 de Benfica, resultado que clasificó al equipo a los playoffs de la Champions League.

Anatoli Trubin Benfica Real Madrid video videos videos mas vistos Champions League

