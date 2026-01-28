Fútbol Champions League El héroe de la noche: arquero de Benfica marcó al último minuto y le dio el pase a los playoffs de la Champions League [VIDEO] Anatolis y el gol del Benfica para darle el pase a los playoffs de la Champions League. | Fuente: X por Erick Chavez 28 de Enero del 2026 5:03 PM · Actualizado el 28 de Enero del 2026 5:12 PM Anatoli Trubin saltó en el área y de un potente cabezazo marcó el 4-2 de Benfica, resultado que clasificó al equipo a los playoffs de la Champions League. Video recomendado Tags Anatoli Trubin Benfica Real Madrid video videos videos mas vistos Champions League Únete a nuestro canal en WhatsApp Siguenos en RPP TV En Vivo TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS Más sobre Champions League Real Madrid vs. Benfica vía ESPN: hoy juegan en Lisboa por fecha 8 de la fase liga de Champions League Champions League 2025-2026: ¿Cuáles son los equipos clasificados a los octavos de final y a los playoffs? Sin Felipe Chávez: Bayern Munich derrotó 2-1 a PSV por la última fecha de la fase liga de la Champions League La jerarquía se hizo presente: Barcelona derrotó 4-1 a Copenhague por la fase liga de la Champions League [VIDEO] Tabla de posiciones de la Champions League 2025-26 EN VIVO: así se mueve en la última fecha de la fase liga Lo más leído 1 Estados Unidos ¡En plena audiencia! Acusado atacó a jueza que le negó la libertad condicional [VIDEO] 2 La Libertad La Libertad reportó dos muertos por la COVID-19 y ya suman tres a nivel nacional en 2024 3 Actualidad ¡Atención! Actualmente hay 89 playas no saludables y solo 42 saludables en el Perú, según Digesa 4 Estados Unidos Reportan víctimas en tiroteo en una escuela secundaria de Iowa 5 Actualidad Verano 2024: conoce cuáles son las playas saludables para visitar, según Digesa