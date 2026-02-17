Escándalo en el Benfica vs Real Madrid: árbitro suspendió algunos minutos el partido por posibles insultos racistas contra Vinicius Junior

Vinicius Junior denunció que el futbolista Gianluca Prestianni le propinó algunos insultos racistas empezado el segundo tiempo del Benfica vs Real Madrid.

El árbitro francés François Letexier detuvo el partido y activó el protocolo contra el racismo al comienzo del segundo tiempo del encuentro entre Benfica vs Real Madrid, tras un gol marcado por Vinicius y su posterior celebración, que provocó la indignación del público en el Estádio da Luz.



La celebración de Vinicius motivó un enfrentamiento con Gianluca Prestianni, quien acabó con una tarjeta amarilla para el brasileño como advertencia del colegiado. En ese encontronazo, el brasileño denunció que el argentino le dirigió comentarios racistas.



La situación escaló y el árbitro acabó parando el partido, sin que eso evitara que los miembros del equipo técnico del Benfica se acercaran hasta el banquillo del Real Madrid y tuvieran una fuerte discusión. De hecho, tanto Álvaro Arbeloa como José Mourinho intervinieron en el momento ante la confusión de la situación.

Vinicius reclamó insultos racistas en partido con Benfica | Fuente: X

La primera revancha. Real Madrid viaja a Portugal para enfrentarse a Benfica por el encuentro de ida de los playoffs de la UEFA Champions League. El cuadro español llega al cotejo en mejor momento que hace un mes. Es líder de LaLiga con 60 unidades, dos más que FC Barcelona. El equipo de Lisboa, en tanto, es tercero en su luga con 52 puntos, cinco menos que el líder Porto.

Benfica vs Real Madrid: alineaciones confirmadas

Benfica: Anatoliy Trubin; Amar Dedic, Tomás Araújo, Nicolás Otamendi, Samuel Dahl; Andreas Schjelderup, Fredrik Aursnes, Leandro Barreiro; Ginaluca Prestianni; Vangelis Pavlidis y Rafa Silva

Real Madrid: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Antonio Rudiger, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Federico Valverde, Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga; Arda Guler, Vinicius Junior y Kylian Mbappé.