Conmebol sobre posibilidad de que equipos de Estados Unidos y México jueguen la Copa Libertadores: "La puerta está abierta"

No lo descarta. Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, aseguró que los equipos de Estados Unidos y México tienen las puertas abiertas para jugar la Copa Libertadores de América.

En conversación con Globoesporte, la máxima autoridad del fútbol sudamericano indicó que, antes de analizar una posible inclusión de los clubes de ambos países, la sugerencia debe pasar por la Confederación de Fútbol de la Asociación del Norte, Centroamérica y el Caribe (Concacaf).

"Es un tema que deben discutir dentro de la Concacaf. Ya se ha hecho en el pasado, pero somos muy respetuosos con las demás confederaciones", indicó en un principio.

"Pero sí, es un honor que equipos de otras confederaciones tengan a la Libertadores como referente para la competición internacional y mundial", complementó.

"Tienen que regresar a través de la Concacaf"

Luego, Alejandro Domínguez recordó que los equipos mexicanos ya participaron antes de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana, pero que la idea primero -presentada por el presidente del Inter Miami, Jorge Mas- debe pasar por la Concacaf.

"La puerta quedó abierta. Recuerden que ellos estuvieron aquí con nosotros jugando hasta 2017 (su última participación fue en 2016), pero, si quieren regresar, tienen que regresar a través de Concacaf", concluyó.