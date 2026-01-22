Conmebol anunció la sede para el partido de ida del 2 de Mayo vs. Alianza Lima por Copa Libertadores

En medio de la crisis interna que atraviesa Alianza Lima, a raíz de la denuncia por abuso sexual contra los futbolistas Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco y que ha derivado en la medida tomada por el club de separar provisionalmente a los tres implicados, se confirmó por parte de la Conmebol la sede para el debut blanquiazul en la Copa Libertadores.

Alianza Lima disputará la Copa Libertadores 2026 desde la Fase 1, donde tendrá como rival al 2 de Mayo de Paraguay. Debido a contar con una mejor posición en el ranking Conmebol, la llave comenzará a jugarse en territorio guaraní y se definirá en Perú.

El ente rector del fútbol sudamericano confirmó que el partido de ida se realizará en el estadio Río Parapití, habitual escenario de esta institución.

El recinto fue remodelado e incluso recibió la visita de Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, quien destacó los avances de las obras apuntando a recibir la aprobación internacional. El estadio tiene capacidad para recibir a 25 mil espectadores, aproximadamente y en él se jugaron encuentros de la Copa América 1999 y el Sudamericano Sub-20 2007.

Fechas y horarios del Alianza Lima vs. 2 de Mayo

El partido de ida entre 2 de Mayo y Alianza Lima se llevará a cabo en el estadio Río Parapití, ubicado en la ciudad Pedro Juan Caballero, el miércoles 4 de febrero a las 7:30 p.m. (hora peruana).

La llave se resolverá con Alianza Lima jugando en condición de local el miércoles 11 de febrero en el estadio Alejandro Villanueva, en Lima. Se mantendrá el mismo horario para la revancha.

Hay que destacar que el ganador de la serie entre Alianza Lima y 2 de Mayo avanzará a la Fase 2 de la Copa Libertadores. En esta instancia espera Sporting Cristal.

2 de Mayo de Paraguay, el rival de Alianza Lima

En la temporada 2025, el 2 de Mayo alcanzó la final de la Copa Paraguay, pero perdió 1-0 frente a General Caballero. Debido a que este equipo perdió la categoría, el cupo que otorgaba el pase para la Fase 1 de la Copa Libertadores se le otorgó al Gallo Norteño.

Así, esta será su segunda participación internacional en torneos Conmebol (jugó la Sudamericana 2025) y la primera vez en la que se hará presente en la Copa Libertadores.

A nivel de liga el último año, el equipo fue undécimo en el Apertura, pero se recuperó en el Clausura consiguiendo el quinto puesto.

El club dio por finalizada la etapa del técnico Felipe Giménez y comenzó un nuevo ciclo bajo la dirección de Eduardo Ledesma, el exfutbolista que toma el rol de entrenador principal tras acompañar a Giménez como asistente en su comando técnico.

Es importante apuntar que el Torneo Aperura de Paraguay comenzará este fin de semana. Así, 2 de Mayo debutará el viernes 23 de enero recibiendo al Sportivo Luqueño.